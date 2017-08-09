Doktorun unutkanlığı Almanya’da fark edildi!

ALMANYA’da yaşayan iki çocuk annesi Emel Bingöl (38), 3 Şubat 2017’de Gaziantep’teki özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi. Hastaneden bir gün sonra taburcu edilen Bingöl, Almanya’ya döndü. Zamanla karnında şişlikler oluşan, ağrı çeken ve hareket etmekte zorlanan Bingöl’ün, Almanya’daki bir hastanede çektirdiği röntgende karnında makas olduğu tespit edildi. Bu nedenle psikolojik sorunlar da yaşayan Bingöl’ün Şanlıurfa’da özel bir hastanede yapılan ameliyatla karnındaki makas alındı. Bingöl, avukatı aracılığıyla hastane ve ameliyatı yapan doktor aleyhinde tazminat davası açtı.





“DOKTORUM ‘ZAMANLA GEÇER’ DEDİ”

Ameliyat daha ucuza mal olacağı için Türkiye’yi seçtiğini belirten Emel Bingöl, şikayetlerini dile getirdiği doktorunun sürekli kendini teselli ettiğini ileri sürdü. Bingöl, altı ay karnında makasla yaşadığını ve çok ağrı çektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Karnımın sol tarafı iki yumurta büyüklüğünde şişti, eğrilip doğrulamadım, evimi temizleyemedim, işimden oldum. Sürekli doktorumla yazıştım, şikayetlerimi ve fotoğraflarımı ilettim. Kendisi ‘Bunlar zamanla geçer, zaten Türkiye’ye onuncu ayda tatile geleceksin, o zaman muayene ederim seni, her şey yoluna girer, sıvı birikmiştir, geçer kendini sıkma sürekli, masaj yap’ dedi. Sürekli masaj yaptım ama baktım olmayınca Almanya’da doktora gittim. Çekilen renkli röntgende karnımda makas olduğunu söylediler. 2-3 saat kendime gelemedim, şok geçirdim. Ailece ne yapacağımızı şaşırdık.”

‘BAŞKALARINI BAŞINA GELMESİN’

“Türkiye’ye ameliyat fiyatı daha uygun diye geldim ama şu an 3-4 kat daha fazla para ödedim. Beni maddi ve manevi zarara soktular. Çocuklarımı yıprattılar, Almanya’da şu an babaları bakıyor. Tatile gidecektik, planlarımız vardı, her şey kaldı. Mahkeme sonucu ne olacak bilmiyorum. Türk vatandaşıyım, bununla da gurur duyuyorum. Ama böyle şeyler başka insanların başına gelsin istemiyorum. Bütün doktorları da suçlamıyorum ama lütfen bu olaylar dikkate alınsın ve herkes denetlensin.”

Bu arada ameliyatı yapan doktor N.G.Ö., konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.