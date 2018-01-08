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    Doktorun çığlığı sosyal medyada ses getirmişti! Soruşturmada yeni gelişme

    Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)
    08.01.2018 - 14:00 | Son Güncelleme:

    Ağrı'da hasta yakınının şiddetine maruz kalan ve ölümle tehdit edilen Dr. Ece Gökyayla, sosyal medyadan yetkililere seslenerek yardım çağrısında bulununca Türkiye'nin gündemine gelmişti. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kadın doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen hasta yakını serbest bırakıldı.

    Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin acil servisinde görevli Dr. Ece Gökyayla’ya (24) fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı için gözaltına alınan Fahrettin Ç., serbest bırakıldı.

    Olay, geçen 6 Ocak günü, Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Doktorun çığlığı sosyal medyada ses getirmişti Soruşturmada yeni gelişme
    Acil serviste nöbetçi prasityen hekim Ece Gökyayla, görevini devretmek üzereyken yanına gelen Fahrettin Ç. tedavi altında olan çocuğuna yeniden bakılmasını istedi. Çocuğun yanına giden Dr. Gökyayla, başka bir doktor tarafından muayene edilerek ateşinin düşürülmesi için tedavi uygulandığını belirterek, baba Fahrettin Ç.’yi hastası hakkında bilgi alabilmesi için doktoruna yönlendirdi.

    ÖLÜM TEHDİT ETTİ

    Bunun üzerine Fahrettin Ç., Dr. Ece Gökyayla’ya önce küfretti ardından da çocuğuna bakmak zorunda olduğunu söyleyip ölümle tehdit etti. Fahrettin Ç.’nin yanından kaçarak hastanenin özel güvenlik görevlilerinden yardım isteyen Dr. Gökyayla, polisi arayarak bilgi verdi. İzmir’den 2 ay önce mecburi hizmet görevinde bulunmak üzere Ağrı’ya gelen Dr. Ece Gökyayla, sosyal medyadan yaptığı çağrıda ise, "Ben Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Acil’de pratisyen hekimim. Bugün nöbet süremi bir saat geçtiği halde, hastanede zaten muayene olmuş olan bir hastayı kendi doktoruna yönlendirdiğim için şiddet gördüm ve ölüm tehdidi aldım" dedi.

    Dr. Gökyayla, yapılan yorumlardan birine de, "Olay kolluk kuvvetlerine intikal etti. Buradan da duyuruyorum. Can güvenliğim yok. Lütfen duyurmama yardım edin" diye yanıt yazdı.

    SERBEST BIRAKILDI

    Şikayet üzerine gözaltına alınan Fahrettin Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Hastanedeki güvenlik kameralarını inceleyen savcılık, Fahrettin Ç.’yi ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

    Saldırıp ölümle tehdit ettiler Doktor sosyal medyadan yardım çağrısında bulunduSaldırıp ölümle tehdit ettiler! Doktor sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu

     

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    Etiketler: doktora şiddet , kadına şiddet
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