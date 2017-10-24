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    Doktorun başına İŞKUR'un camı düştü

    İlker KILIÇASLAN/DHA
    24.10.2017 - 21:55 | Son Güncelleme:

    MANİSA’da Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi’ndeki özel bir hastanenin acil servisinde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Ulviye Uzar, önceki gece acil servisin önündeki banka oturarak çay içmeye başladı. Dr. Uzar, oturduğu bankta çayını yudumladığı sırada, aşırı rüzgârın etkisiyle İş Kurumu binasının son katından kopan büyük cam tabla başının üzerine düştü. Tablanın düşmesiyle yere yığılan Dr. Uzar’a ilk müdahaleyi acil servisteki doktor arkadaşları yaptı. Ağır yaralanan Dr. Uzar, çalıştığı hastanede tedaviye alındı.

    Dr. Ulviye Uzar, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alındı. Meslektaşının ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Ömer Emre Yağlı, Dr. Uzar’ın alın ve yüz bölgesinde ciddi kesiler olduğunu belirtireken Dr. Uzar ise talihsiz bir olay yaşadığını ifade ederek, “Aslında ‘Görünmez kaza’ deniliyor. Ama benim için görünür bir kaza. İş Kurumu binasının camlarının sağlam yapılmamış olmasından dolayı daha önce de bir aracın üzerine cam düşmüş. Hukuki süreçi başlatacağım. Başkaları da benim gibi zarar görmesin. Ben gördüm bu kadarla kurtuldum. Başka insanlar zarar görmesin. Ne gerekiyorsa onu yapacağım” dedi.

    Etiketler: Manisa , işkur , gazetehaberleri
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