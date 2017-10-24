Doktorun başına İŞKUR'un camı düştü

Dr. Ulviye Uzar, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alındı. Meslektaşının ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Ömer Emre Yağlı, Dr. Uzar’ın alın ve yüz bölgesinde ciddi kesiler olduğunu belirtireken Dr. Uzar ise talihsiz bir olay yaşadığını ifade ederek, “Aslında ‘Görünmez kaza’ deniliyor. Ama benim için görünür bir kaza. İş Kurumu binasının camlarının sağlam yapılmamış olmasından dolayı daha önce de bir aracın üzerine cam düşmüş. Hukuki süreçi başlatacağım. Başkaları da benim gibi zarar görmesin. Ben gördüm bu kadarla kurtuldum. Başka insanlar zarar görmesin. Ne gerekiyorsa onu yapacağım” dedi.