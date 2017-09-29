Doktoru kalbinden bıçakladı

Iğdır Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, Yarımoğlu'na yönelik bıçaklı saldırıya tepki gösterdi.

Yarımoğlu'nun fotoğraflarını taşıyan grup adına konuşan dahiliye uzmanı Dr. Celal İdemen, "Serkan, Iğdır'da ilk defa kapalı böbrek taşı ameliyatı yapmıştı. Meslektaşlarıyla 180 çocuğa, 3 gün boyunca ameliyathaneden çıkmadan ücretsiz sünnet yapmıştı. Her gün poliklinik hizmeti vermiş, ameliyata girmiş, ayın 15 günü icap nöbeti tutarak vatandaşa hizmet etmişti." dedi.

Yarımoğlu'nun evli ve bir çocuk babası olduğunu belirten İdemen, "Biz sağlık çalışanları hiçbir şekilde sözlü ve fiziksel şiddeti hak etmiyoruz. Hepimiz buraya hizmet vermeye, hastaları iyileştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya geldik. Bu hizmeti de huzurlu şekilde vermek istiyoruz." diye konuştu.

İdemen, konuya ilişkin sosyal medyada yapılan olumsuz paylaşımları da eleştirdi.

Sağlık çalışanlarının, aldıkları eğitim ve kanunlar çerçevesinde, verdikleri kararları tatbik ettiğini anlatan İdemen, "Biz BİMER, CİMER, SABİM ile korkutulmak istemiyoruz." dedi.

"Alışveriş merkezlerine dahi bıçak ya da silahla girilemezken hastaneye bıçak ya da tabancayla girilmesini, bunu önleyecek önlemlerin alınmamasını anlayamıyoruz." ifadesini kullanan İdemen, şunları kaydetti:

"En kısa sürede hastanenin girişine x-Ray cihazlarının kurulmasını istiyoruz. Bu cihazlar gelene kadar güvenlik personelinin kapıda arama yapabilmesi için dedektör temin edilmesini istiyoruz. Şiddete uğrayan personelin daha hızlı şekilde güvenlik personeline ulaşmasına imkan verecek panik butonlarının zaman keybedilmeden klinik ve servislere takılmasını talep ediyoruz."

Hastane polikliniklerinde bugün hizmet verilmeyeceğini, sadece acil serviste hasta kabul edileceğini bildiren İdemen, Yarımoğlu'ndan gelecek iyi haberi bekleyeceklerini söyledi. Öte yandan, Iğdır Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla Erzurum'a sevk edilen Dr. Yarımoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.