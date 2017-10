Doktoru Baykal'ın son durumunu açıkladı

Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi önünde sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baykal'a, genel destek dışında solunum desteğinin sağlandığını belirten İbiş, "Şu anda önemli bulgulardan bir tanesi makine desteği çıkarıldığı zaman solunum fonksiyonu mevcut ancak yorulmaması için bu destek de veriliyor. Bu önemli bir nokta." dedi.

Rektör Prof. Dr. İbiş, "Deniz Bey'in durumu ciddiyetini koruyor. Bilinci yine kapalı, yaşamsal bulguları normal ve kontrol altında, nörolojik bulguları dünle aynı yani kötüye bir gidiş yok." bilgisini paylaştı.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada zaman zaman spekülatif söylemlerin çıktığını belirten İbiş, Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

İbiş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ve öncü tıp fakültelerinin, uluslararası uzman örgütlerce kabul edilmiş, kanıtlanmış etkili yöntemleri kullandığına işaret etti.

Bunları kullanmamanın tıbbi hata ve suç olduğunu kaydeden İbiş, hastanelerinde de bunların uygulandığını vurguladı.

İbiş, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, CHP Antalya Milletvekili Uzman Doktor Niyazi Nefi Kara ile de istişarelerde bulunulduğunu bildirdi.

- "ÖDEM ÇÖZÜLME SÜRECİNDE"

Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ile kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın da süreç içerisinde onayının ve bilgisinin alınarak tedavilerin uygulandığını anlatan İbiş, sosyal medyada ve basın yayın organlarında kendi açıklamaları dışındaki söylemlere itibar edilmemesini istedi.

Bir soru üzerine İbiş, "Ödem çözülme sürecinde. Bunun çok kısa zamanda tümüyle çözülmesini bekleyemeyiz. Ödem çözülme süreci devam ediyor." diye konuştu.

İbiş, bir gazetecinin, "Ne kadarlık bir kritik süre öngörünüz var?" sorusu üzerine, ciddi bir beyin hasarının ve beyinde infak dokusunun bulunduğunu, bunlara bağlı komplikasyonlar oluştuğunu bildirdi.

Komplikasyonlardan kanamanın ortadan kalktığını ifade eden İbiş, bir süre vermenin mümkün olmadığını vurguladı.

Başka bir gazetecinin, "Kritik bir eşik var mı?" sorusunun ardından İbiş, Baykal'ın bilincinin kapalı ve durumun stabil olduğuna işaret ederek, "Herkes için her hasta için geçerli, her an ani bir şey olabilir. Bunu da kimse şu anda öngöremez. Ama şu an için beklediğimiz ani bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk ameliyat yapılmasaydı daha iyi olurdu." iddialarının hatırlatılması üzerine İbiş, uluslararası uzman örgütlerin karar verdiği protokolleri uyguladıklarını kaydetti.

"Biz müsterihiz diyen" İbiş, tüm hastalar ve hastalıklar için bilimin ve bilim doğrultusunda alınan kararların uygulandığı yöntemleri, yolları seçtiklerini, bunları da uyguladıklarını aktardı.

İbiş, ani gelişmeler olmadığı müddettçe cumartesi ve pazar günleri basın açıklaması yapmayacaklarını, bilgilerin paylaşılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.