Doktorların 'çizik' davasında karar

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kardiyoloji servisinde görev yapan Doç. Dr. Mutlu V, asistanı Dr. Hasan Burak İ’den arabasını çizdiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. İddiaya göre olay şöyle gerçekleşti; Mutlu V. kendisini gereksiz yere aradığı gerekçesiyle doktor odasına giderek, asistan doktor Hasan Burak İ. ile sevgilisi ve bir doktor arkadaşıyla yemek yediği sırada tartıştı. Asistan doktor misafirlerini yolcu ederken kendisine ‘intikamım acı olacak’ dedi. Mutlu V. hastanenin açık otoparkında bulunan otomobilinin yanına gittiğinde kaputun ve çamurluğun çizildiğini gördü Doçent doktor Mutlu V., bunun üzerine hastanenin güvenlik kayıtlarını inceledi, görüntülerde otomobilinin yanında birinin gezdiğini bu kişinin de asistan doktor Hasan Burak İ. olduğunu gördü. Asistan doktorun görüntülerde hastane içine girdiğinde danışmanın önünde güvenliği görünce şaşkın hareketlerde bulunduğunu ve avucunun içindeki anahtarı cebine koyduğunu net olarak gördüğünü belirtti. Mutlu V. bu olaydan 3 ay önce de otomobilinin kaputunun çöktüğünü ancak görüntü olmadığı için kimin yaptığını göremediğini anlattı.

‘ARABAYI BEN ÇİZMEDİM’

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Hasan Burak İ. avukatıyla birlikte hazır bulundu. Sanık Hasan Burak İ. savunmasında müşteki ile birlikte halen Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümünde çalıştığını belirterek, “Olay tarihinde her ikimizde hastanede görevliydik. Katılan ile aramızda basit bir ağız tartışması yaşandı. Tartışma sonrasında ben nişanlım ile birlikte odadan dışarı çıktım. Nişanlımla birlikte aracını park ettiği hastanenin açık otoparkına geldim. Nişanlımı uğurladıktan sonra hastane binasına geri döndüm. Katılanın aracının da dosya kapsamınca açık otoparkta olduğu anlaşılmaktadır. Hastanenin açık otoparkı çok büyük olup üç bölümden oluşmaktadır. Olay günü ve saatinde katılanın aracının açık otoparkta olup olmadığı, açık otoparkta ise nereye park edildiğine dair bilgi ve görgüm mevcut değildir. Anlattığım tüm bu olaylar esnasında katılanın aracı tarafımca çizilmiş değildir. Beraatimi istiyorum” dedi.

2 BİN 400 LİRA ÖDEYECEK

Davayı karara bağlayan mahkeme ‘mala zarar verme’ suçundan sanık Hasan Burak İ.’yi ekonomik durumu göz önünde bulundurularak günlüğü 20 lira olmak üzere 120 gün adli para cezasına çarptırdı. Asistan doktor, doçent doktora arabasını çizdiği için 2 bin 400 lira ödeyecek.