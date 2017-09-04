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    Doktorlar 15 aylık Muhammet Hüseyin için seferber oldu

    DHA
    04.09.2017 - 15:17 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 15:17

    Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde solunum ve kalbi duran, yapılan ilk müdahale ile yaşama döndürülen 15 aylık Muhammet Hüseyin Şimşek, ambulans helikopter ile başka bir hastaneye sevk edildi.

    Sungurlu İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Serkan Şimşek’in 15 aylık oğlu Muhammet Hüseyin Şimşek, dün gece solunum sıkıntısı nedeniyle Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde ilk müdahalesi yapılan bebeğin solunumu ve kalbi durdu. Yapılan müdahale ile yaşama döndürülen bebeğin doğuştan bağışıklık sistemi çalışmadığı için Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü ve 2 hafta sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kemik iliği nakli olacağı belirtildi. Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Mahmut Uçman, bebeğin ilik nakli olana kadar çocuk yoğun bakım servisi olan bir hastaneye sevk edilmesini gerektiğini belirtti. Gece boyu yapılan aramalarda çevre illerde uygun hastane bulunamadı.

    Dr. Mahmut Uçman, mezun olduğu Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ile iletişime geçti. Hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde boş yer olduğu tespit edilince bebeğin durumu göz önünde bulundurularak sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. İlçeye gelen helikopter, 15 aylık Muhammet Hüseyin Şimşek, Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Etiketler: çorum , sungurlu , Muhammet Hüseyin Şimşek
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