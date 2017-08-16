Doktora öğrencilerinden konuşma terapisi

Doktora öğrencileri konuşma terapisi uygulayacak. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Doktora Programına başvurular başladı. Sadece lisans ve yüksek lisans mezuniyeti Dil ve Konuşma Terapisi olan adayların başvurabileceği doktora programına kabul edilebilmek için, Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nca yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavından da başarılı olmak gerekiyor. Programın yazılı ve sözlü sınavları 21 Ağustos’ta yapılacak, sonuçlar ise 22 Ağustos’ta açıklanacak. Doktoralı dil ve konuşma terapistlerinin yetiştirilmesinin amaçlandığı programla iletişim, dil, konuşma, ses, yeme ve yutma bozuklukları konusunda klinik ve temel araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Alanda çalışacak uzmanlar dil ve konuşma becerisine dayalı terapi yöntemlerini sunacak, klinik alanların yanı sıra temel bilimler çerçevesinde de konuyla ilgili modeller geliştirmek üzere çalışmalar yürütülecek.

İHTİYACI KARŞILAMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR PROGRAM

Türkiye’de konuşma terapisti ihtiyacının önemine dikkat çeken bölüm başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot doktora programına tez yazma süresi dahil ortalama 8 yarıyıl süreli devam edileceğini belirterek; “Ülkemizde dil ve konuşma terapisti sayısı oldukça az. Bu ihtiyacı karşılamak adına önemli bir program hazırladık. Hazırladığımız doktora öğrenimini tamamlayanlar, ‘Dil-Konuşma Bozuklukları ve Terapisi’ kuramlarını ve tekniklerini öğrenip klinik bilimler alanındaki bilimsel verileri kullanabilme ve yayımlama yeteneği kazanabilecek. Dil ve Konuşma Terapisi görüşme ilkelerini öğrenerek uygulama, ayrıntılı değerlendirme ve terapi planı yapabilme, bireyin sorunlarını bütüncül bir anlayışla ele alıp, dil ve konuşma terapisi açısından analiz edip var olan sorunu giderici öznel ve davranışsal refahı ve kişisel gelişimi teşvik etme bilincinde olacaklar. İnsan gelişimini ayrıntılı olarak anlama ve gelişimin olumlu ve olumsuz geleceği hakkında yordama yapabilme, ailede, okulda ve diğer kurumlarda önleyici iletişim sağlığı için profesyonel uygulamalarda bulunabilme, etik ilkelere bağlı çalışma, meslektaşlarla ilişkileri öğrenme, ekip çalışması ve topluma dayalı hizmetleri öğrenme, uygulama becerilerine sahip olacak” dedi.