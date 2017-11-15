Doktora Gezi davasına ret

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada İstanbul Tabip Odası avukatı “Hekimlerin yaralılara sağlık hizmeti sunması zorunludur. Bu nedenle açılan dava mesnetsizdir. Yerinde değildir. Davanın reddine karar verilsin” dedi. Mahkeme de davanın reddine karar verdi. İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Dr. Raşit Tükel, “Daha önce Ankara ve Hatay Tabip Odası için de aynı şekilde Gezi süresinde hekimlik uygulaması yaptıkları gerekçesiyle üyelerin görevden alınması talepli açılan davalar reddedilmişti. Burada hekimlik kazandı. Bir de kaybeden var, o da Sağlık Bakanlığı” dedi.



İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez de “Uygar bir ülkede hekimlere, nerede olursa olsun sağlık hizmeti isteyen bir vatandaşa müdahalede bulundu diye dava açılmaz” diye konuştu.



