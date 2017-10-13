Doktora albay-hâkim emekliliği

Performans sistemini ele alıp yeniden değerlendireceğiz, farklı bir model uygulayabiliriz.



Oldukça aşağıya çekilmesine rağmen doğumda sezaryen oranı hala çok yüksek. Dünya ortalaması yüzde 15’lerde, bizde ise şu anda yüzde 50’nin üzerinde. Bunun yüzde 20’lere çekilmesi gerekiyor.



Acile gelenlerin yüzde 80’inin acil ihtiyacı olmayanlar olduğu görülüyor.

Kamu hastanelerinde doktor ve hemşire kadrolarında açığımız var. Bunu gidermek için, TUS’da bu yıl verilecek 6 bin kadroyu daha yeni 8 bine çıkardık.



Emekli doktorların maaşları çok düşük. Doktorlarımızın emekli aylıklarını albay ve hakim düzeyine çekmek istiyoruz. Aile hekimlerinin durumları da yeniden ele alınıp değerlendirilecek.



Doktor ve sağlık personeline yönelik şiddet konusu da öncelikli gündemimizde. Bu konudaki çalışmamız da tamam, bunu süratle hayata geçirmek istiyoruz.



(Şehir hastanelerinin kent dışında olması nedeniyle ulaşım sıkıntısı sorunu) Şehir hastaneleriyle birlikte şehirlerin içine birer butik hastane yapmak istiyoruz.



Sağlık turizmini de geliştirmek istiyoruz.



