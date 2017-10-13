Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Doktora albay-hâkim emekliliği

    Doktora albay-hâkim emekliliği

    Turan YILMAZ/ANKARA
    13.10.2017 - 01:26 | Son Güncelleme:

    SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan dün, AK Parti, CHP, MHP ve HDP’li doktor kökenli 40’a yakın milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi. Demircan, “birlikte çalışalım” diyerek önerilerini aldığı vekillere şu önemli mesajları verdi:

    Performans sistemini ele alıp yeniden değerlendireceğiz, farklı bir model uygulayabiliriz.

    Oldukça aşağıya çekilmesine rağmen doğumda sezaryen oranı hala çok yüksek. Dünya ortalaması yüzde 15’lerde, bizde ise şu anda yüzde 50’nin üzerinde. Bunun yüzde 20’lere çekilmesi gerekiyor.

    Acile gelenlerin yüzde 80’inin acil ihtiyacı olmayanlar olduğu görülüyor.

    Kamu hastanelerinde doktor ve hemşire kadrolarında açığımız var. Bunu gidermek için, TUS’da bu yıl verilecek 6 bin kadroyu daha yeni 8 bine çıkardık.

    Emekli doktorların maaşları çok düşük. Doktorlarımızın emekli aylıklarını albay ve hakim düzeyine çekmek istiyoruz. Aile hekimlerinin durumları da yeniden ele alınıp değerlendirilecek.

    Doktor ve sağlık personeline yönelik şiddet konusu da öncelikli gündemimizde. Bu konudaki çalışmamız da tamam, bunu süratle hayata geçirmek istiyoruz.

    (Şehir hastanelerinin kent dışında olması nedeniyle ulaşım sıkıntısı sorunu) Şehir hastaneleriyle birlikte şehirlerin içine birer butik hastane yapmak istiyoruz.

    Sağlık turizmini de geliştirmek istiyoruz.

    Etiketler: Sağlık Bakanlığı , Ahmet Demircan , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri