Doktor olmak istiyordu... Bir doktora can verdi...

Dörtyol’un Özerli Mahallesi’nde oturan Kübra Nur Coşkun, 28 Temmuz’da 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Genç kız götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan genç kızın önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin organlarını bağışlaması üzerine Kübra Nur Coşkun’un böbrekleri, karaciğer, kornea ve akciğeri çıkartıldı.

Coşkun’un böbrekleri Gaziantep Sani Konukoğlu Hastanesine, karaciğer Başkent Üniversitesi Yüreğir Hastanesi’ne, korneaları Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne ve akciğerler Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ne gönderildi. İskenderun Devlet Hastaneleri Genel Koordinatörü Dr. Veysel Yıldırım, "Ailesine durum izah edildi, onların onayıyla da organları, organ bekleyen hastalara bağışlandı. 3 ilden gelen ekip genç kızımızdan alınan 6 organı alarak nakil için hızlı bir şekilde diğer hastalara ulaştırdı" dedi. "Kızımızın organları toprakta çürümesin hayat versin diye bağışladık" diyen teyzesi Habibe Şimşek, "İnşallah verilen kişilerde hayat bulur onları yaşatır. Kübra kızımız üniversite sınavlarına girmiş, doktor olmak çok istiyordu" diye konuştu.

6. GÜNDE DONÖR BULUNDU

Görevi sırasında rahatsızlanarak Kırşehir'den Ankara'ya sevk edilen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhittin Demirel için de uygun donör 6'ncı günde bulunmuş oldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji hekimi olarak görev yaparken aniden yakalandığı zatürre yüzünden iki akciğerini de kaybeden Demirel'e organ nakli için seferberlik başlatılmıştı.

Sabah'ın haberine göre 20 gündür ECMO (yapay akciğer) cihazına bağlı yaşamını sürdüren genç doktor için nakil kararı alınmış, Ulusal Organ Bekleme listesinde birinci sırada yer almıştı.

Yaşam şansı giderek azalan Dr. Demirel'in ve ailesinin umutla beklediği uygun donör geçen cumartesi günü bulundu. Nakil, 17 yaşındaki Kübra'nın ailesinin organlarını bağışlaması sayesinde 6'ncı günde gerçekleşti. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Akciğer Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Erdal Yekeler başkanlığında gerçekleştirilen ameliyat başarılı geçti.

'KIZIM DOKTORUN HAYATINI KURTARMIŞ'

Kübra'nın annesi Leyla Coşkun kızının doktor olmak istediğini belirterek, "Kızım 4 yıllık ebeliği, hemşireliği kazandı. Kızım beni hiç üzmedi kızım çok akıllıydı. Kızım 6 tane hayat kurtarmış, doktorun hayatını kurtarmış. Bana sordular verin kuzumun organlarını can kurtarsın bedeni çürümesin dedim. Daha kızım 17 yaşındaydı" diyerek gözyaşlarını tutamadı.



Kalp yetersizliği hastalığı olan ve 3 yıldır organ bağışı beklediğini söyleyen baba Bestami Coşkun, "Kızımın ani ölümü hepimizi çok derinden üzdü. Allah kimsenin başına vermesin. Evet üzüntümüz büyük ama bir yandan da mutlu olduk kızımın organları diğer organ bekleyen hastalara şifa oldu. Bu yönden de çok mutluyuz. Allah’ım kimseye evlat acısı vermesin” dedi.