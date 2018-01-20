'Doktor Öğretim Görevlisi' için yeni isim aranıyor

ANKETTEN ÇIKTI

YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, önceki gün kahvaltıda bir araya geldiği komisyon üyelerine teklife ilişkin ayrıntılı sunum yaptı. Komisyon üyelerinin verdiği bilgiye göre Saraç, teklifin hazırlık sürecinde ilgili çok sayıda kurum nezdinde kapsamlı bir anket çalışması yapıldığını, “Doktor Öğretim Görevilisi” isminin de bu anket sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

AK Partili bir komisyon üyesi Hürriyet’e, “YÖK Başkanımız, bu ismin öylesine belirlenmediğini, anket sonucunda ortaya çıktığını söyledi, ancak ifadelerinden anladığımız kendisinin de tam olarak içine sinmemiş. Bizim arkadaşlarımızın da, özellikle de akademisyen kökenlilerin de bu konuda bazı çekinceleri var, sanıyorum komisyon sürecinde yeni bir isimlendirme olabilir” dedi.



