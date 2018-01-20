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    'Doktor Öğretim Görevlisi' için yeni isim aranıyor

    Turan YILMAZ/ANKARA
    20.01.2018 - 07:12 | Son Güncelleme:

    ÜNİVERSİTELERDE “Yardımcı Doçent” unvanını kaldırarak “Doktor Öğretim Görevlisi” kadrosuna dönüştüren yasa teklifinde sürpriz bir değişikliğe gidiliyor. Anketle belirlemesine karşın YÖK’ün de içine sinmediği belirtilen “Dokor Öğretim Görevlisi” unvanı için yeni isim aranıyor. MHP’den de itirazların geldiği teklifle ilgili akademisyen kökenli bazı AK Partililerin de çekincelerinin olduğu, isim değişikliği dışında rötuşlar da olabileceği belirtiliyor.

    ANKETTEN ÇIKTI

    YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, önceki gün kahvaltıda bir araya geldiği komisyon üyelerine teklife ilişkin ayrıntılı sunum yaptı. Komisyon üyelerinin verdiği bilgiye göre Saraç, teklifin hazırlık sürecinde ilgili çok sayıda kurum nezdinde kapsamlı bir anket çalışması yapıldığını, “Doktor Öğretim Görevilisi” isminin de bu anket sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

    AK Partili bir komisyon üyesi Hürriyet’e, “YÖK Başkanımız, bu ismin öylesine belirlenmediğini, anket sonucunda ortaya çıktığını söyledi, ancak ifadelerinden anladığımız kendisinin de tam olarak içine sinmemiş. Bizim arkadaşlarımızın da, özellikle de akademisyen kökenlilerin de bu konuda bazı çekinceleri var, sanıyorum komisyon sürecinde yeni bir isimlendirme olabilir” dedi.

    Etiketler: Doktor Öğretim Görevlisi , yardımcı doçent , son dakika
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