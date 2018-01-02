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Doğuş’tan sonra Borusan Otomotiv’de de büyük değişim

Emre ÖZPEYNİRCİ
02.01.2018 - 15:11 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE otomotiv sektöründe yönetim kademelerinde değişim rüzgarları devam ediyor.

2017’de 18 markanın genel müdürü değişirken en dikkat çeken aralık ayında Doğuş Otomotiv markalarındaki yönetim değişikliği olmuştu. Doğuş’tan sonra Borusan Otomotiv’de de büyük değişim
Dün de Borusan Otomotiv’den yönetim değişikliği haberi geldi. Geçtiğimiz yıl Eşref Biryıldız’ın yerine Borusan Otomotiv’in CEO’su olan Hakan Tiflik, ilk önemli hamlesini gerçekleştirdi.

Doğuş’tan sonra Borusan Otomotiv’de de büyük değişim

Türkiye’de Borusan Otomotiv’in temsil ettiği BMW ve MINI ile Borusan Oto’nun Genel Müdürleri değişti. 16 yıldır Borusan Otomotiv’de görev yapan, 6 yıldır da BMW ve MINI markalarının Genel Müdürü olan Ayhan Ölçer, 1 Ocak itibariyle Borusan Oto’nun Genel Müdürü oldu. Ayhan Ölçer’den boşalan BMW ve MINI koltuğuna ise yaklaşık 4 yıldır Borusan Oto’nun Genel Müdürü olan Uğur Sakarya atandı.

Bu arada 26 yıldır Borusan Otomotiv’de görev yapan, son 7 yıldır ise Borusan Otomotiv’in Kurumsal İletişim Müdürü olan Fatma Tüker’in yıl sonunda emekli olacağı yerine ise BMW Pazarlama İletişimi Müdürü Aslı Kayadeniz’in atanacağı öğrenildi. Borusan Otomotiv’deki tüm arkadaşlara yeni görevlerinde başarılar dilerim.

Doğuş’tan sonra Borusan Otomotiv’de de büyük değişim
Uğur Sakarya

 

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Etiketler: gazetehaberleri
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