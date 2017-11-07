Doğum yardımı devlet tarafından doğum yapan her anneye sağlanan bir yardımdır. Ancak annelerin doğum yardımı alabilmesi için öncelikle başvuru yapması gerekmektedir. Peki, Doğum parası sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-Devlet doğum parası sorgulama sayfası.

DOĞUM PARASI NE KADAR?

Devlet tarafından yapılan doğum parası yardımı çocuk sayısına göre değişmektedir. Yasal düzenlemeye göre; birinci çocuk için 300 Türk Lirası, ikinci çocuk için 400 Türk Lirası, üçüncü çocuk için ise 600 Türk Lirası ödenmektedir. Bu konudaki düzenleme T.C. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; bu yardım Türk vatandaşı olan anne ya da babaya yapılmaktadır. Her ikisinin de Türk vatandaşı olması durumunda ise doğum parası yardımı anneye yapılıyor.

DOĞUM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Şimdi, “e-Devlet doğum parası sorgulama işlemi nasıl yapılır?” sorusuna gelelim. Bu işlemi yapmak için “www.turkiye.gov.tr” adresine gidin. Ardından sayfanın sağ üst kısmında yer alan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayın ve açılan ekranda belirtilen alanlara T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazarak girişinizi tamamlayın. Ardından “e-Hizmetler” ya da “Arama” kısmından “4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme” hizmetini bulun. Bu işlem Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri arasında yer almaktadır. İşleme tıkladığınızda doğum parası sorgulama sonucunuzu görebilirsiniz. Yine aşağıdaki linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilir, ödemenizin yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.

4A/4B İŞGÖREMEZLİK ÖDEMESİ GÖRME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Öncelikle e-Devlet’e giriş yapabilmek için sistemde yer alan giriş yollarından birini kullanabilirsiniz. Bunlar e-Devlet şifresi ile giriş, mobil imza ile giriş, elektronik imza ile giriş, T.C. Kimlik Kartı ile giriş ve internet bankacılığı ile giriştir. e-Devlet’e giriş için en fazla tercih edilen yöntem e-Devlet şifresi ile giriştir. e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.

Bu uygulama, sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için gerekmektedir. e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile şifreler verilmektedir.

e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcısıysanız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra “Profilim” alanında bulunan iletişim bilgileri kısmına cep telefonunuzu kaydettiyseniz ya da cep telefonunuzu veya hem cep telefonunuzu hem de e-posta adresinizi e-Devlet Kapısında doğruladıysanız şifre yenileme hizmetinden yararlanarak yeniden şifre temin edebilirsiniz. Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza, yeni T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.