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    Doğum izni ne kadar? 6 aya kadar ücretsiz izin!

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 18:33 | Son Güncelleme:

    Doğum izni ne kadar sorusu binlerce anne adayı tarafından oldukça merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Çalışan kadın anne adaylarının doğum izni hakları 2016 yılında gelen yönetmelikle birlikte biraz farklılaşmıştı. Artık hem anne adayları hem de evlat edinen ebeveynlerin doğum izni kullanma hakkı bulunuyor. Peki, bu hak ne kadar? İşte doğum izni hakkında detaylar.

    Kadın işçilerin doğum izni ne kadar sorusu milyonlarca anne adayı tarafından merak ediliyor. Artık 3 yaşından küçük çocuğu evlat edinenler de "analık izni" kullanabilecek. Anne olan işçi, çocuğu okula başlayana kadar "kısmi süreli çalışma" hakkından yararlanabiliyor. İşte, 2016 yılında getirilen doğum izni yönetmeliğiyle ilgili detaylar.

    ANNELİK İZNİ NE KADAR?

    2016 yılında getirilen yönetmelikte kadın işçilerin doğum öncesi ve sonrasındaki 8 haftalık analık izinleri bulunuyor. Bu hak, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçiye de tanındı

    Annelik iznini, annenin doğumda ya da doğum sonrasında ölümü halinde baba kullanabilecek.

    ANNEYE YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI

    Annelik izninin bitmesinden sonra kadın işçi, istemesi halinde ilk doğumda 60, ikinci doğumda 120 ve sonraki doğumlarda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin yapabilecek. Bu hakkı evlat edinen erkek işçi de kullanabilecek.

    6 AYA KADAR ÜCRETSİZ İZİN

    Kadın işçiye, talep ederse annelik izni bitiminden itibaren altı aya kadar ücretsiz izin de verilecek.

    5 YIL YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI

    Yönetmelikle gelen bir diğer yenilik, 5 yıla kadar uzanan kısmi süreli yani yarım gün çalışma hakkı.

    İLKOKUL ÇAĞINA KADAR

    Anne olan kadın işçi, çocuğu mecburi ilköğretim çağına gelene kadar herhangi bir zaman diliminde "kısmi süreli" çalışma talep edebilecek. Bu hak için başvuran işçi eşinin çalıştığını belgelemek zorunda.

    VARDİYALI ÇALIŞANLARDA İZNE BAĞLI

    Kısmi süreli çalışma, özel sağlık kuruluşları, vardiyalı çalışılan sanayi işletmeleri ve bir yıldan az çalışılan mevsimlik işlerde işverenin iznine bağlı olacak.

    Etiketler: doğum izni , doğum izni ne kadar , annelik izni , son dakika
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