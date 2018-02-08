Doğum izni ne kadar? 6 aya kadar ücretsiz izin!

Kadın işçilerin doğum izni ne kadar sorusu milyonlarca anne adayı tarafından merak ediliyor. Artık 3 yaşından küçük çocuğu evlat edinenler de "analık izni" kullanabilecek. Anne olan işçi, çocuğu okula başlayana kadar "kısmi süreli çalışma" hakkından yararlanabiliyor. İşte, 2016 yılında getirilen doğum izni yönetmeliğiyle ilgili detaylar.

ANNELİK İZNİ NE KADAR?

2016 yılında getirilen yönetmelikte kadın işçilerin doğum öncesi ve sonrasındaki 8 haftalık analık izinleri bulunuyor. Bu hak, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçiye de tanındı

Annelik iznini, annenin doğumda ya da doğum sonrasında ölümü halinde baba kullanabilecek.

ANNEYE YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI



Annelik izninin bitmesinden sonra kadın işçi, istemesi halinde ilk doğumda 60, ikinci doğumda 120 ve sonraki doğumlarda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin yapabilecek. Bu hakkı evlat edinen erkek işçi de kullanabilecek.

6 AYA KADAR ÜCRETSİZ İZİN



Kadın işçiye, talep ederse annelik izni bitiminden itibaren altı aya kadar ücretsiz izin de verilecek.

5 YIL YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI



Yönetmelikle gelen bir diğer yenilik, 5 yıla kadar uzanan kısmi süreli yani yarım gün çalışma hakkı.

İLKOKUL ÇAĞINA KADAR



Anne olan kadın işçi, çocuğu mecburi ilköğretim çağına gelene kadar herhangi bir zaman diliminde "kısmi süreli" çalışma talep edebilecek. Bu hak için başvuran işçi eşinin çalıştığını belgelemek zorunda.

VARDİYALI ÇALIŞANLARDA İZNE BAĞLI



Kısmi süreli çalışma, özel sağlık kuruluşları, vardiyalı çalışılan sanayi işletmeleri ve bir yıldan az çalışılan mevsimlik işlerde işverenin iznine bağlı olacak.