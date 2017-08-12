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    Doğum gününde son veda

    İHA
    12 Ağustos 2017 - 12:00Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 12:47

    Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında dün terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda bu sabah bir tören düzenlendi.

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    • Şehit Astsubay Gedik’e doğum gününde son veda
    • Şehit Astsubay Gedik’e doğum gününde son veda
    • Şehit Astsubay Gedik’e doğum gününde son veda
    • Şehit Astsubay Gedik’e doğum gününde son veda

    Törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Şen, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

    Doğum gününde son vedaTörende bugün 41 yaşını doldurarak 42 yaşına girecek olan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in kısa özgeçmişi okunurken, ardından şehit ve tüm şehitler için dua edildi.

    Doğum gününde son vedaEşi Cemile Gedik ve çocukları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, şehit astsubayın cenazesi doğum gününde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Hatay’ın İskenderun ilçesine gönderildi.

    Doğum gününde son veda

    Doğum gününde son veda

    Etiketler: Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik , Ferhat Gedik , Trabzon , Maçka
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