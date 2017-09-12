Doğum günü pastası alev topuna dönüştü

11’inci yaş gününü kutlayan küçük kız, davetlilerin İspanyolca söylediği doğum günü şarkısının ardından pastanın üzerindeki mumları üflemeye koyuldu. Ancak kızın mumları üflemesiyle bir anda pastadaki süslemeler sağa sola saçıldı ve ardından alev aldı.

Süslemelerin fünye gibi patlayarak kocaman bir alev topuna dönüşmesiyle davetliler korku dolu anlar yaşadı.

Ailesi, saçları yanan kızlarına anında müdahale ederken küçük kızın sağlığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.