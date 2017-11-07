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Doğuda ekim ayı ihracatı yüz güldürdü

AA
07.11.2017 - 12:15 | Son Güncelleme:

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden ekim ayında 153 milyon 206 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ekim döneminde, DAİB'in Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sorumluluk alanında yer alan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.     

 Ekim ayındaki ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarım ve madencilik sektörlerinde artış gösterdi. DAİB'in ekim ayındaki ihracatı 153 milyon 206 bin dolar olarak kayıtlara geçti.     

DAİB’in ekim ayı ihracatında sektörel bazda ilk sırayı hazır giyim alırken, bunu tarım ürünleri, madencilik ile kimya sektörleri takip etti.     

Geçen yıl ekim ayında tarım ürünlerinde 19 milyon 907 bin dolarlık, madencilik sektöründe 6 milyon 207 bin dolarlık ihracat yapan DAİB, Ekim 2017'de tarımda yüzde 30,6 artışla 26 milyon, madencilikte ise yüzde 44,6 artışla 8 milyon 973 bin dolarlık ihracat yaptı.     

Birlik, aynı ayda hazır giyimde 23 milyon 6 bin, kimya sektöründe 18 milyon 829 bin, makine sektöründe ise 16 milyon 4 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.     

 DAİB'in bu yılki ekim ayında en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 29 milyon 470 bin dolarla ilk sırayı Irak alırken bu ülkeyi sırasıyla İran, Azerbaycan, Almanya ve Türkmenistan takip etti.     

 HAKKARİ'DE İHRACAT ARTTI     

 Birliğe bağlı 17 il içinde bu yılın ekim ayında en çok ihracat artışı Hakkari'de yaşandı. Hakkari’den geçen yılın aynı ayına göre yüzde 140 artışla 5 milyon 641 bin dolar, Iğdır’dan yüzde 16 artışla 9 milyon 543 bin dolar, Ağrı’dan yüzde 15 artışla 4 milyon 548 bin dolar, Erzurum’dan ise yüzde 54 artışla 1 milyon 743 bin dolarlık ihracat yapıldı.     

Etiketler: ticareti
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