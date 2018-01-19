Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

    Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 16:31 | Son Güncelleme:

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin 2019 stratejisine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Perinçek, Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının, genel başkan olduğunu belirterek, sloganı, "Güneş Doğu'dan doğar" olarak açıkladı.

     Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, ittifakla ilgili olarak, "AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, bunlar içinde bizim için programda anlaştığımız zaman Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda görüşmeler olabilir" dedi. Perinçek, "Vatan Partisi'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı adayıdır. O genel başkan seçilirken ülkeyi yönetsin diye seçiliyor" ifadelerini kullandı.

    "Türkiye'ye bakarak stratejimizi kuruyoruz" diyen Perinçek, "2019'a giderken Vatan Partisi'nin programı, terörle mücadele etmek, vatan savunmasını sağlamak, üretim ekonomisi, bir bir bunlar gündeme geliyor. Türkiye'nin kurumlarında Vatan Partisi'nin program talepleri yükseliyor" dedi.

    Kurultay toplayıp Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağını ifade eden Perinçek, sloganını, "Güneş Doğu'dan doğar" olarak açıkladı.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: cumhurbaşkanlığı , aday , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri