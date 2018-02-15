Doğu Karadeniz’i kurutan böceğe karşı savaş... Herkes bu bitkiyi ekecek

Vücutları genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden olduğu belirlendi. Çay ve fındık bitkisindeki suyun emilip kurumasına da yol açmasından endişe edilen zararlı kelebeklerle ilgili mücadele eylem planı hazırlandı.

Böceğe karşı biyoteknik mücadele kapsamında sarı renkli yapışkan tuzaklar hazırlandı. Sahada uygulanmasına başlanan yöntemle kelebekler kitle halinde tuzakla yakalanması öngörülüyor.

BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ BİTKİ DENENECEK

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, bu konuda yaptıkları araştırma sonucu toprağa ekilecek böcek öldürücü bitki yoluyla zararlı kelebek türünün yok edilmesini kararlaştırdı.

‘BİTKİ EKSTRATI KULLANILACAK´

RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Akıner, tarım alanında çoğaldığını, bölgede çay tarımından dolayı kimyasal böcek öldürücü kullanılamadığını söyledi. Akıner, "Piyasada bulunan böcek öldürücüler ile denemeler gerçekleştirdik. Organik böcek öldürücülerin efektif olmadığını gördük. Kimyasal böcek öldürücüleri de alanımızda kullanılmasının çok tasvip edilmediği için farklı arayışlara başvurduk. Bitkilerden ekstrat elde etme fikri de ortaya çıktı. Yaptığımız çalışmada Doğu Karadeniz'de yetişen 'insektisit' yani böcek öldürücü özellikleri bulunan bitkilerden ekstrat elde edip bu canlı türü üzerinde denemeye çalışıyoruz. Bu yöntemle zararlı türün yok edilmesi denemelerinde başarı sağlanması halinde bitki türü bölgede ekilecek” dedi.

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç de, Ricania simulans adlı böcek türünün sahil bölgelerinde görülmeye başlandığını belirterek "Bu böcekten kurtulmak istiyoruz" dedi.

RİCANİA SİMULANS

Kafkaslarda yer alan Gürcistan üzerinden 2007 yılında Doğu Karadeniz'e gelen Ricania Simulans adlı canlı türü, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da yayılma sağladı. Bölgede son birkaç yıldır çoğalan, 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek suyunu emdiği sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden oluyor. Son yıllarda yayılma alanın daha da geliştiren tür Karadeniz sahili boyunca Samsun'a kadar ulaştı. Ayrıca Trakya bölgesinde Bulgaristan üzerinden İstanbul ve Sakarya'ya kadar yayılarak Marmara Bölgesi’nde de görülmeye başlandı. Mayıs'ta ergin öncesi dönemde tüylü bir yapıda olan bireyler, temmuz başından itibaren ergin dönemine ulaşıyor.