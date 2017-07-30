Doğu Karadeniz'den Rusya'ya en çok yaş meyve sebze ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den yılın ilk 6 aylık döneminde Rusya'ya 98 bin 217 ton yaş meyve sebze ihraç edilerek, karşılığında 62 milyon doları aşkın gelir elde edildi. Söz konusu dönemde yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 223, değer bazında ise yüzde 146 arttı. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan: "Türkiye'den ve bölgeden yapılan ihracatımız, önümüzdeki aylarda daha üst rakamlara doğru yükselecektir. Sadece yaş meyve sebze açısından değil, diğer sektörler açısından da Rusya önemli bir pazar olma işlevi görüyor"

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu'yu kapsayan Doğu Karadeniz'den, Rusya'ya yılın ilk 6 aylık döneminde 98 bin 217 ton yaş meyve sebze ihraç edilerek, karşılığında 62 milyon doları aşkın gelir elde edildi. Bölgeden geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya 30 bin 447 ton yaş meyve sebze ihraç edilerek, 25 milyon doları aşkın gelir elde edilmişti.

Söz konusu dönemde yapılan yaş meyve sebze ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 223, değer bazında ise yüzde 146 arttı. Doğu Karadeniz'den Rusya yapılan ihracatta sektör birinciliğini yaş meyve sebze sürdürürken, 5 milyon 512 bin dolarlık ihracatla fındık ve mamulleri ikinci sırada, 1 milyon 123 bin dolarlık ihracatla makine ve aksamları da üçüncü sırada yer aldı.

"6 AYLIK İHRACATTA YAŞ MEYVE SEBZE LİDER"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den yılın ilk 6 ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta sektör birinciliğini yaş meyve sebzenin sürdürdüğünü söyledi.Türkiye'den Rusya Federasyonu'na söz konusu dönemde 187 milyon 274 bin 154 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Gürdoğan, ihracatta miktarsal olarak yüzde 142, değer olarak da yüzde 103 artış yaşandığını ifade etti.

Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den yapılan 6 aylık ihracatta yaş meyve sebzenin lider olduğuna dikkati çekerek, "Bölgemizden yılın ilk 6 ayında Rusya'ya 62 milyon doları aşkın yaş meyve sebze ihracatı yapıldı. İhracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 146 artış gösterdi." dedi.

"İHRACAT GİDEREK ARTIŞ TRENDİNE GEÇTİ"

Rusya Federasyonu'nun yaş meyve sebze sektörü için öncelikli pazar olduğunu vurgulayan Gürdoğan, sektörün iki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine girmesiyle rahat bir nefes almaya başladığını aktardı. Gürdoğan, ihracatın giderek artış trendine geçtiğine işaret ederek, "Türkiye'den ve bölgeden yapılan ihracatımız, önümüzdeki aylarda daha üst rakamlara doğru yükselecektir. Sadece yaş meyve sebze açısından değil, diğer sektörler açısından da Rusya önemli bir pazar olma işlevi görüyor." diye konuştu.

İhracatçıların beklentilerini de dile getiren Gürdoğan, en önemli beklentinin Rusya Federasyonu ve Avrasya ekonomik topluluğu ülkeleriyle gümrük vergilerini sıfırlayacak tercihli ticaret anlaşmasının bir an önce tesis edilmesi yönünde olduğunu kaydetti. Gürdoğan, ayrıca önceki yıllarda olduğu gibi iş adamlarına yönelik vize uygulamalarının da kaldırılması gerektiğine işaret ederek, bunun ticari ilişkilerde adeta doping etkisi yapacağını sözlerine ekledi.