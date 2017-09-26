Doğu Karadeniz'de konut satışları düşüyor

TUİK verilerine göre, 2017 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Rize’de yüzde 30,5 artarak 312, Artvin’de yüzde 26,5 yükseliş ile 234 ve Gümüşhane’de yüzde 12,7 yükselerek 151 olurken, Trabzon’da yüzde 22,0 düşüş ile 960’a, Giresun’da yüzde 6,5 azalarak 529’a ve Ordu’da yüzde 2,4 düşerek 717’ye geriledi.

TRABZON YABANCILARA EN FAZLA KONUT SATILAN 6. İL OLDU

Türkiye genelinde 2017 yılı Ağustos ayında yabancılara bin 684 konut satışı yapıldı. Trabzon ise Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 6. il oldu. 2016 yılı Ağustos ayında Trabzon’da yabancılara toplam 108 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 8,3 oranında azalarak 99 olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 514 konut satılırken, 2017 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 25,3 oranında artarak 644’e yükseldi. 2017 Ağustos ayında yabancılara en fazla konut satılan ilk 10 il dikkate alındığında Trabzon, Samsun’dan sonra 2017 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yabancılara satılan konut sayısında oransal olarak en fazla artış gösteren 2. il oldu.



