Doğu, ihracatta Avrupa'ya açıldı

Yıllık 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), sınır ülkelerinin yanı sıra Avrupa'ya da gıda ihraç ediyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki firmalara destek olup sınırdaki ülkelere ihracat yapmalarını sağlayan DAİB, yeni uygulamaya koyduğu projelerle yerli firmaları Avrupa pazarına çıkarma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak bölgedeki daha önce hiç ihracat yapmamış başarılı 10 firmayı tespit eden DAİB, firma temsilcilerine ihracat eğitimi verdikten sonra Avrupa'da açılan fuarlara götürerek, piyasa araştırması yaptırıyor.

DAİB'in projeleriyle daha önce sadece sınır ülkelerine ihracat yapan Van, Elazığ ve Erzincan'daki bazı firmalar, Avrupa'ya gıda ihracatı yapmaya başladı.

TÜRKİYE'NİN TURŞUSU HOLLANDA SOFRALARINDA

DAİB Başkanı Cemal Şengel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DAİB olarak 3 bin 500'e yakın aktif üyelerinin bulunduğunu söyledi.

Yıllık 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Şengel, şöyle konuştu:

"Bu ihracatımızın ağırlıklı kısmı Irak, Suriye, İran, Nahçivan yani komşu ülkelerimize yapılıyor. Ayrıca Erzincanlı bir firmamız Hollanda'ya turşu, başka bir firmamız helva yolluyor. Yani biz sadece doğu bölgelerinde kalalım demiyoruz. Şu an Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projeleri yaptık. Hollanda, Almanya, Arabistan, Dubai fuarlarına da katılıyoruz. Yavaş yavaş bu fuarların geri dönüşlerini aldık. Doğuda ihracatta biraz geri kalmışız ama doğu bölgesinin insanı girişimci, risk alabilen iş adamlarımız var. Dolayısıyla risk alabilen, Irak, İran, Suriye gibi bölgelerde mal satabilen tüccar Avrupa bölgelerine daha rahat mal satar. "

İHRACAT YAPMAMIŞ FİRMALAR YURT DIŞINA AÇILACAK

Şengel, artık yurdun doğusundan Avrupa pazarına da açılmaya başladıklarını dile getirerek, yerli ürünlere Avrupa'da alıcı bularak, bölge firmalarının güçlendirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Hayata geçirdikleri yeni projeden bahseden Şengel, "Şimdi tüm illerimizden hiç ihracat yapmamış, yurt dışına çıkmamış ancak gelecek vadeden 10 firmamızın görevlilerine ihracatı anlatıp sonra da o firmalarımızı fuarlara götüreceğiz. Bunları fuarlara götürdüğümüzde ihracatın ne kadar kolay olduğunu görüp ufukları açılacak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Şu an Avrupa'ya açıldık, yerli ürünlerimizi Avrupa'ya satıyoruz. Erzincan, Elazığ ve Van'daki firmalarımızla Avrupa'ya gıda gönderiyoruz." diye konuştu.

Şengel, yurt içi ve yurt dışında Türkiye'nin başına bela olan şer güçlerinin ülkenin önünü tıkadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu iç ve dış hain saldırılar bittiği zaman Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin ihracat açığını kapatacak. Çünkü bölgemizin yer altı zenginlikleri çok fazla. Bunları işlediğimizde inşallah ihracatımız kat kat artacaktır. Şu an Doğu Anadolu Bölgesi olarak batıdan, diğer sektörlerden takviye alıyoruz. Bunun için sektör başkanlarına da teşekkür ediyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ekonomi Bakanlığı bizi destekliyor bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz ama gün gelecek Doğu Anadolu Bölgesi olarak biz onları destekleyeceğiz, buna inanıyoruz."



