Doğu Guta’da tıbbi tahliye

Muhalifler ile Şam yönetimi arasında varılan anlaşmaya göre Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) ait ambulanslar muhaliflerin elindeki Douma kentine geldi.

Tahliye karşılığında geçen mart ayındaki şiddetli çatışmalar sırasında muhaliflerin esir aldığı 5 işçi de serbest bırakıldı.

Fransız AFP’ye konuşan ICRC yetkilisi Ahmed al-Saour ilk tahliye edilen dört hastadan üçünün çocuk olduğunu söyledi. Saour, 29 ağır hastanın tahliyesinin beklendiğini aktardı.

Şam’a götürülen ilk gruptaki kişiler, hemofili hastası bir kız, Guillain-Barre bağışıklık sistemi sendromu taşıyan bir bebek, lösemi hastası bir çocuk ile böbrek nakli bekleyen bir yetişkin erkek olarak sıralandı.