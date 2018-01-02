Doğu Ekspresi yolcularının keyifli anları

Ankara’dan Kars’a giderken Erzurum’da mola veren Doğu Ekspresi yolcuları karın tadını çıkardı. Erzurum Tren Garında kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar bol bol fotoğraf ve video çekerek anı unutulmaz kıldılar.
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