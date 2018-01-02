Doğu Ekspresi yolcularının keyifli anları

Son günlerde sosyal medyanın da etkisiyle popüler hale gelen Doğu Ekspresi ile tarihinin en yoğun günlerini yaşayan Erzurum Garı'nda molayı fırsat bilen yolcular kar keyfi yaşadı.

Ankara’dan Kars’a giderken Erzurum’da mola veren Doğu Ekspresi yolcuları karın tadını çıkardı. Erzurum Tren Garında kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar bol bol fotoğraf ve video çekerek anı unutulmaz kıldılar.