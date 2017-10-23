Doğu Ekspresi tekrar Sirkeci’de

Hercule Poirot’yu, filmin yönetmeni de olan Kenneth Branagh canlandırırken, cinayete kurban giden Mr. Ratchett rolünde Johnny Depp, Mrs. Hubbard rolünde Michelle Pfeiffer, Pilar Estravados rolünde Penélope Cruz, Prenses Dragomiroff rolünde Judi Dench yer alıyor. ABD’de gösterime girmeden önce İKSV Galaları’nda gösterilecek olan ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ Türkiye’de 10 Kasım günü vizyona girecek. İKSV Galaları’nın son filmi Doğu Ekspresinde Cinayet’in biletleri 27 Ekim Cuma günü 10.30’dan itibaren Biletix ve İKSV ana gişeden satışa sunulacak.