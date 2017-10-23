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    Doğu Ekspresi tekrar Sirkeci’de

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 21:17 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenmeye başlayan İKSV Galaları kapsamda Agatha Christie’nin ünlü romanı ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’in Türkiye prömiyeri 7 Kasım Salı akşamı 21.00’de, Doğu Ekspresi yolculuğunun başlangıç durağı Sirkeci Garı’nda yapılacak.

    Hercule Poirot’yu, filmin yönetmeni de olan Kenneth Branagh canlandırırken, cinayete kurban giden Mr. Ratchett rolünde Johnny Depp, Mrs. Hubbard rolünde Michelle Pfeiffer, Pilar Estravados rolünde Penélope Cruz, Prenses Dragomiroff rolünde Judi Dench yer alıyor. ABD’de gösterime girmeden önce İKSV Galaları’nda gösterilecek olan ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ Türkiye’de 10 Kasım günü vizyona girecek. İKSV Galaları’nın son filmi Doğu Ekspresinde Cinayet’in biletleri 27 Ekim Cuma günü 10.30’dan itibaren Biletix ve İKSV ana gişeden satışa sunulacak.

    Etiketler: İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı , gazetehaberleri
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