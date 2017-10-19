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Doğtaş Kelebek paylarına yoğun ilgi

Hürriyet Haber
19.10.2017 - 12:15 | Son Güncelleme:

ÜNLÜ & Co, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin gerçekleştirdiği 91 milyon ABD Dolar’lık plasmanla Borsa İstanbul’da işlem gören payların alım satımına aracılık etti.

Türkiye mobilya sektörünün önde gelen şirketlerinden Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 42,107’sine tekabül eden toplam 88.034.883.- TL nominal değerli payları BİST Toptan Alış-Satış işlemleri uygulaması kapsamında, 91 milyon ABD Doları bedelle çift taraflı alım satım aracılığı ÜNLÜ & Co tarafından Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi. 

17 Ekim Salı günü kapanış fiyatı olan 4,17 TL üzerinden %8,87 iskonto uygulanarak 50’nin üzerinde yurtdışı ve ayrıca yurtiçi kurumsal nitelikli yatırımcıya pay satışı yapıldı.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü, “Toplanan yüksek talep sonucu başarıyla gerçekleşen plasman, yatırımcıların Türk Sermaye Piyasalarına duyduğu güvenin yeni bir göstergesi olmuştur” dedi.

ÜNLÜ & Co Pay Piyasaları Yönetici Direktörü Kağan Çevik ise “Borsa İstanbul’da yurtdışı ve yurtiçinden çok güçlü yatırımcıların iştirak ettiği, pay senedi satışına aracılık etmekten dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu. 

 

Etiketler: Mahmut Ünlü , mobilya sektörü
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