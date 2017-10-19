Doğtaş Kelebek paylarına yoğun ilgi

Türkiye mobilya sektörünün önde gelen şirketlerinden Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 42,107’sine tekabül eden toplam 88.034.883.- TL nominal değerli payları BİST Toptan Alış-Satış işlemleri uygulaması kapsamında, 91 milyon ABD Doları bedelle çift taraflı alım satım aracılığı ÜNLÜ & Co tarafından Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi.

17 Ekim Salı günü kapanış fiyatı olan 4,17 TL üzerinden %8,87 iskonto uygulanarak 50’nin üzerinde yurtdışı ve ayrıca yurtiçi kurumsal nitelikli yatırımcıya pay satışı yapıldı.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü, “Toplanan yüksek talep sonucu başarıyla gerçekleşen plasman, yatırımcıların Türk Sermaye Piyasalarına duyduğu güvenin yeni bir göstergesi olmuştur” dedi.

ÜNLÜ & Co Pay Piyasaları Yönetici Direktörü Kağan Çevik ise “Borsa İstanbul’da yurtdışı ve yurtiçinden çok güçlü yatırımcıların iştirak ettiği, pay senedi satışına aracılık etmekten dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.