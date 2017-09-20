Doğrudan satış dolaylı kalış

TURKCELL’in ortağı Telia Sonera, Turkcell hissesi satışına devam ediyor. Sonera Holding BV’dan, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Turkcell’de direkt sahip olduğu 153.5 milyon adede denk gelen yüzde 7’lik hissesini 1 milyar 781 milyon liraya satma kararı aldığı duyuruldu. Telia Sonera, mayıs ayında da Turkcell’de yine direkt sahip olduğu hisselerin yüzde 6.8 bölümünü yine 1 milyar 774 milyar liraya satmıştı. Böylece, yüzde 14 doğrudan hissesinin tamamını satan Telia Sonera’nın Turkcell’de, Turkcell Holding AŞ üzerinde dolaylı yüzde 24 hissesi bulunuyor.



Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile ilgili Telia adına vekaleten avukat Kayra Üçer tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) gönderilen açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, Turkcell’de yüzde 7 doğrudan hissedarlığı bulunan Telia’nın, Turkcell’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 7’sine tekabül eden yaklaşık 153.5 milyon hissesini yabancı yatırım kuruluşlarına satma kararı aldığı bildirildi. Halihazırda, Telia’nın Turkcell’deki toplam hissedarlık oranının, Turkcell’in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 31’ine tekabül ettiği aktarılan açıklamada, bunun yüzde 7’sinin doğrudan, kalan yüzde 24’ünün ise dolaylı hisselerden oluştuğu bilgisi verildi.



YÜZDE 24 HİSSE KALDI

Açıklamada, niyet edilen bütün hisselerin satılması durumunda Telia’nın Turkcell’de yalnızca yüzde 24 dolaylı hissedarlığının kalacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: “Turkcell’deki doğrudan hisselerimizi satma niyetimiz Nordik ve Baltık ülkelerdeki faaliyetlerimize odaklanma stratejimiz ile uyumlu bir karardır. Telia Mayıs 2017’de Turkcell’in yüzde 7 doğrudan hissesini temsil eden 155 milyon hissesini yabancı yatırım kuruluşlarına satmıştır. Telia, bugünkü işlemden sonra ekonomik yönden Turkcell’deki en büyük hissedar olmaya devam edecektir. Teklif fiyatı ve satışa konu edilen hisselerin nihai sayısı Telia tarafından belirlenecek ve konu hakkında ayrı bir duyuru yapılarak açıklanacaktır. İşlemin 21 Eylül’de tamamlanması beklenmektedir.”





Telia Sonera CEO’su Johan Dennelind, en büyük hissedar olarak devam ettikleri Turkcell’de yaptıkları satışın şirketin Nordik ve Baltık ülkelerindeki operasyonlarına odaklanmalarına daha fazla destek sağlayacanı söyledi.



TURKCELL’DE DEVAM

Öte yandan Telia’nın konuya ilişkin internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Telia, Turkcell’de bulunan 153.5 milyon adet doğrudan hissesini, yaklaşık 1 milyar 781 milyon liraya (4 milyar 127 milyon SEK) hisse başına 11.60 lira fiyatla satmak için anlaştı. Satışın tamamlanmasını takiben Telia, Turkcell’de yüzde 24 dolaylı hisseye sahip olacak” ifadelerine yer verildi. Telia Sonera CEO’su Johan Dennelind, “Turkcell’de sahip olduğumuz doğrudan hisselerin satışı, bizim Nordik ve Baltık ülkelerindeki operasyonlarımıza odaklanma stratejimiz ile uyumludur. Bu işlem sonrasında Turkcell’deki en büyük hissedar olmaya devam edeceğiz. Bu itibarla Turkcell’de mülkiyet sorununun çözülmesine ve normal kurumsal yönetişimi yeniden eski durumuna getirmeye yönelik uzun dönemli çabamızı sürdüreceğiz” dedi.







