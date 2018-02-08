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Doğru sutyeni bulabilmenin 5 yolu

Doğru sutyen seçimi, kadınların konforu ve her giysinin içinde şık görünebilmeleri için oldukça önemli bir konudur. Çoğu kadın bunun öneminin farkında olsa da, kendisi için doğru sutyeni bulamadığı ve bazı tüyolardan haberdar olmadığı için, giysilerinin içinde bir türlü istediği gibi görünemez. Bu yazımızda hem doğru sutyeni bulabilmenin yollarını anlatacağız; hem de giysilerin içinde göğsünüzün istediğiniz gibi görünmesi için size bazı tüyolar vereceğiz. İşte doğru sutyeni bulmak konusunda basit ama etkili ipuçları...

Kaynak: Doğan Burda
08.02.2018 - 12:09 | Son Güncelleme :

Giyinmeye iyi bir temel ile başlayın

Sizin için uygun olmayan sutyenler, tüm kıyafetinizi sabote edebilir, bu nedenle giyiminizi içten dışa doğru doğru oluşturun. İnce kumaşlı bir giysinin altına, topaklara neden olacak pütürlü bir sutyen giymeyin. Elbiselerle zarif bir görünüm elde etmek için, onun bir bütün gibi gözükmesini sağlayacak sutyenler tercih etmelisiniz. Bunun için yapmanız gereken şey, geniş bir bant ve bir yan paneli bulunan bir sutyen bulmak. Bu sadece şık bir sutyen değil; aynı zamanda görüntünüzü pürüzsüzleştirecek hoş bir detaydır.

Gerçek ölçülerinize uyum sağlayan sutyenler kullanın

Alacağınız sutyenin etiketinde yazan ölçüleri önemsemeyin. Çünkü evrensel boyutlandırma yöntemi diye bir şey yoktur. Ve unutmayın; kullandığınız sutyeni sizin dışında hiç kimse görmez; ancak dar giysiler giydiğinizde bunu herkes görecek demektir. Bu nedenle gerçek göğüs ölçünüzle birebir uyum sağlayan bedendeki sutyenleri kullanın.

Doğru sutyeni bulabilmenin 5 yolu

Memelerinizin büyük görünmesini istemiyorsanız bol giysilerden kaçının

Büyük beden bol bir gömleğin, altındaki her şeyi gizlediğini düşünebilirsiniz. Ama aslında bu tarz giysiler, sizi sadece daha büyük bedende gösterir. Eğer memelerinizin büyük görünmesini istemiyorsanız, bunun yerine omuzlarınıza tam oturan ve aşağıya doğru akışkan bir görüntü oluşturan üstler giymeyi deneyin. Bu sayede, üst gövdeniz büyük memelerinize rağmen son derece zarif ve ince görünecektir.

Bazı elbiseler için terzinizden yardım alın

Bazen dekoltesiyle dikkat çeken bir elbiseyi 1,5 santim kadar daraltmak tüm görüntünüzü değiştirebilir. Bu nedenle göğsünüzün iyi durmadığını düşündüğünüz elbiseler için, terzinizden yardım almayı deneyin. Elbisenize yapacağı küçücük bir dokunuşla, bütün ve şık bir görüntüye kavuşabilirsiniz.

Ekstra desteğe ihtiyacınız varsa, giysilerinizde illüzyon yaratın

Dantel kumaş, sorunlu noktaları gizleyebilir. Stratejik olarak yerleştirilen aksesuarlar da size istediğiniz görüntüyü sunan eğrilikler oluşturabilir. Eğer ekstra desteğe ihtiyacınız varsa, göğüs kısmına yakın detay barındıran bir elbise modeli, hayalinizdeki gibi görünmenizi sağlayabilir. Bu nedenle istediğiniz görüntüyü yakalamak için, giysilerinizde detaylar kullanarak illüzyon yaratmayı unutmayın!

 

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