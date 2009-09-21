DoÄŸru olan hangisi Erman Hocam?

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Fatih Kaya yazÄ±yor
"BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar kÃ¶tÃ¼ taraftar!" haliyle nedir diye tÄ±kladÄ±m... KÃ¶tÃ¼ olduÄŸum sÃ¶yleniyor... Video'yu izlemeye baÅŸladÄ±m... Hoca konuÅŸuyor, "1. dakikadan itibaren 90 dakika kÃ¼fÃ¼r vardÄ±"... Ã‡eliÅŸkiye dÃ¼ÅŸÃ¼yorum... Acaba ben o maÃ§ta deÄŸil miydim? Arkadan bir ses, "ceza yolda yani"... BilirkiÅŸi konuÅŸuyor, cezayÄ± kendi kesemiyor hocaya kestiriyor... Devam edelim...Erman ToroÄŸlu, elinde bir not kaÄŸÄ±dÄ± tek tek sayÄ±yor...Â Â Â Taraftar, BÃ¼nyamin Gezer'e ÅŸunlarÄ± bunlarÄ± dedi, Hurma'ya ÅŸÃ¶yle bÃ¶yle baÄŸÄ±rdÄ±... Sonra dÃ¶nÃ¼yor dolaÅŸÄ±yor... BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± kÃ¶tÃ¼ taraftarmÄ±ÅŸ... Erman hoca sanki manavdan elmanÄ±n iyisini kÃ¶tÃ¼sÃ¼nÃ¼ seÃ§iyor... HayÄ±r, cevabÄ± zaten UEFA vermiÅŸ, Alex Ferguson son noktayÄ± koymuÅŸ... Ben sadece birÅŸeyler sormak istiyorum... Sevgili Erman ToroÄŸlu,defalarca yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kanal Ã¼slubunuzdan dolayÄ± RtÃ¼k tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±... Hatta RtÃ¼k BaÅŸkanÄ± programÄ±nÄ±za baÄŸlandÄ±... "Aman RtÃ¼k Hocam" diyen bir de Åžansal BÃ¼yÃ¼ka'da var... Zaman zaman ellerinizle, kollarÄ±nÄ±zla yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hareketleri ekrandan gÃ¶rÃ¼yoruz... AnlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z imalÄ± fÄ±kralarÄ± zaten bilmeyen yok... Åžimdi, kanalÄ±nÄ±zÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu hareketlerle, imalÄ± fÄ±kralarla ve sÃ¶zlerle zor duruma sokan siz? Bu ismin kendiniz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± farzedin... YukarÄ±da ki tarzla, ekranda olan bir yorumcunun derslerine nasÄ±l bir tepki verirsiniz? Samimiyetine inanÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z? Rica ediyorum, kendi tarzÄ±nÄ±zla cevaplar mÄ±sÄ±nÄ±z? TribÃ¼nden edilen kÃ¼fÃ¼rleri savunacak halim yok... Ancak, yÄ±llarca bu anÄ± bekler gibi, daha Ã¶nce hiÃ§ bir tribÃ¼nde kÃ¼fÃ¼r olmamÄ±ÅŸ gibi hareket etmeniz nedendir? Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±ndan Ã¶nceki 2 hafta, Galatasaray tribÃ¼nlerine kulak verdiniz mi? BeÅŸiktaÅŸ'a yÃ¶nelik sÃ¶ylemlerden o zaman neden bahsetmediniz? Diyorsunuz ki; bazÄ± siyasi yazarlar "yalakalÄ±k" olsun diye BeÅŸiktaÅŸ tribÃ¼nlerini Ã¶vÃ¼yor... OnlarÄ±n kim olduÄŸunu bilmiyoruz... Yuvarlak bir laf... AynÄ± mantÄ±kla... Uefa, yalaka... Alex Ferguson, yalaka... Vidic, yalaka... Rafa Benitez, yalaka... Liverpool taraftarÄ±, yalaka... Daha bir Ã§ok isim var... Allah var Ã¶yle bÃ¶yle yalakalÄ±k yapmÄ±yorlar... Methiye dolu sÃ¶zler... Neden yapÄ±yorlar acaba? Medya'da hiÃ§ bir etkinliÄŸi olmayan, sÃ¼rekli 3. planda tutulan BeÅŸiktaÅŸ camiasÄ±nÄ±n tribÃ¼nlerine, acaba yalakalÄ±k yaparak nasÄ±l bir menfaat iÃ§erisinde olabilir bu insanlar? Ne Ã§Ä±karlarÄ± olabilir ki? BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± sadece gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã§Ä±kartÄ±yor diyorsunuz? Ne Ã§Ä±kartmasÄ±nÄ± bekliyorsunuz, ÅŸapkadan tavÅŸan mÄ±? AÅŸÄ±rÄ± yÃ¼ksek ses her zaman gÃ¼rÃ¼ltÃ¼dÃ¼r... O tribÃ¼nden baÅŸka birÅŸey Ã§Ä±kmaz... Hoca BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±nÄ±, Arsenal veya Manchester maÃ§Ä±na gÃ¶tÃ¼rmeyi teklif edip, sahadaki baskÄ±yÄ± gÃ¶rsÃ¼nler diyor... Sevgili hoca, Manchester United kalecisi Foster'Ä±n neler sÃ¶ylediÄŸini duymadÄ±, okumadÄ± herhalde? "Ä°kinci yarÄ±da bir ara Ã¶yle bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ vardÄ± ki; kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi dahi duyamadÄ±m" Bu sÃ¶zleri sÃ¶yleyen Foster, baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu daha nasÄ±l ifade edebilir? Buyurun, ben de sizi dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Liverpool'un Kop tribÃ¼nlerinin ifadeleriyle baÅŸbaÅŸa bÄ±rakÄ±yorum... UÃ§ak yolculuÄŸuna hiÃ§ gerek yok...
- "Liverpool taraftarÄ± olarak dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki statlarÄ± gÃ¶ren biri olarak sÃ¶ylÃ¼yorum; bu en mÃ¼thiÅŸi ve tartÄ±ÅŸmasÄ±z en iyisi. Orada olmak isterdim." - "BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar maÃ§ boyunca ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yleyip, zÄ±playarak nasÄ±l taraftar olunacaÄŸÄ±nÄ±n dersini verdi. Ne yazÄ±k ki sadece Ã§ok az Liverpool taraftarÄ± bu dersi alabildi!" - "En bÃ¼yÃ¼k taraftar. Bu geceden Ã¶nce Åžampiyonlar Ligi'nde hiÃ§ baÅŸarÄ±sÄ± olmayan bir takÄ±m iÃ§in gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir destek. BeÅŸiktaÅŸ da cesur bir yÃ¼rekle oynadÄ±." - "Ä°nanÄ±lmaz ve fantastik bir atmosfer. Sadece bu nedenle bile kazanmayÄ± hak ediyorlar." - "TezahÃ¼ratÄ±n ses seviyesine inanamÄ±yorum. Bu gerÃ§ek olamaz. TÃ¼m stadÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼thiÅŸ bir uyum iÃ§indeki koro, ÅŸarkÄ±lar sÃ¶ylÃ¼yor. Ä°nÃ¶nÃ¼ StadÄ±'nÄ± mutlaka gidilmesi gereken yerler listesine aldÄ±m bile." - "KeÅŸke Anfield'da da bÃ¶yle bir atmosfer yaratabilsek." - "TaraftarlÄ±k konusunda ne bÃ¼yÃ¼k bir ders. Zaten Tottenham maÃ§Ä±nda da mÃ¼thiÅŸtiler." - "Bizde futbol Ã¶lmÃ¼ÅŸ. Bizim stadÄ±mÄ±z bir ses cehennemi olmaktan Ã§ok endÃ¼striyel bir tema parkÄ± gibi duruyor." - "KulaklarÄ± saÄŸÄ±r eden Ä±slÄ±klar, ÅŸarkÄ±lar, tezahÃ¼ratlar. TribÃ¼nler karÅŸÄ±lÄ±klÄ± baÄŸÄ±rÄ±yor. Biz 10 dakika tezahÃ¼rat yaptÄ±k diye Ã¶vÃ¼nÃ¼yoruz, BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± hiÃ§ susmuyor!"
Sevgili hocam, tribÃ¼n baskÄ±sÄ± her zaman baÅŸarÄ±yÄ± getirmez... Sahada mÃ¼cadele eden futbolcularÄ±n kalitesi Ã§ok Ã¶nemlidir... Borussia Dortmund tribÃ¼nlerini futbolla ilgilenipte bilmeyen yoktur... Almanya'nÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ ekiplerinden birisi ve taraftarÄ± maÃ§larda inanÄ±lmaz bir atmosfer oluÅŸturuyor... Fakat, uzun yÄ±llardÄ±r baÅŸarÄ± gelmiyor... Demek istediÄŸim, tribÃ¼nler ne kadar iyi olursa olsun, baÅŸarÄ± sahadaki futbolcularÄ±n kalitesiyle doÄŸru orantÄ±lÄ±... TribÃ¼nlerin, her zaman Ã¶lÃ¼yÃ¼ diriltmesi beklenemez... EÄŸer sahadaki futbolcu, tribÃ¼ndeki ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ kullanamÄ±yorsa suÃ§u tribÃ¼nde deÄŸil kendisinde arayacak... Sizin neden bilirkiÅŸi rolÃ¼ne soyunduÄŸunuzuda anlayamadÄ±m, o sahada mÃ¼cadele eden rakip futbolcularÄ±n psikolojisini anlamak iÃ§in aynÄ± pozisyonda sahada olmanÄ±z lazÄ±m... Daha Ã¶nce bu tarz atmosferde hiÃ§ futbol oynadÄ±nÄ±z mÄ±? YaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n verdiÄŸi olgunlukla belki o hislerdesiniz, ancak rakip olarak gelen genÃ§ futbolcularÄ±n Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± nasÄ±l anlayabilirsiniz? Taraftar, adÄ± Ã¼zerinde taraftÄ±r... TakÄ±mÄ±nÄ±n tarafÄ±nda olur... Taraf olurkende hatalar olabilir... Ancak, herkese eÅŸit mesafede olmasÄ± gereken, yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun maÃ§ sonu spor programÄ±nÄ±n taraf olmasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±na 'kÃ¶tÃ¼' imajÄ± yerleÅŸtirmesi. Kusura bakmayÄ±nda abeste iÅŸtigaldir... SonuÃ§ olarak... Sevgili hocam, Liverpool maÃ§Ä±ndan sonra yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yazÄ± aklÄ±ma geliyor, bir de Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledikleriniz...
BeÅŸiktaÅŸ, 4-4-2 oynamÄ±ÅŸ, ya da Liverpool Åžampiyonlar Ligi Åžampiyonu olmuÅŸ hiÃ§ Ã¶nemli deÄŸil... DÃ¼n gece bu maÃ§Ä± statta seyretmeyenler, televizyondan yorum yapanlar ne demek istediÄŸimi anlayamazsÄ±nÄ±z. Bu satÄ±rlarÄ± o tribÃ¼nlerde olup, o havayÄ± koklayanlar anlayabilir ancak. BeÅŸiktaÅŸ dÃ¼n gece Liverpol'u yenemeyebilirdi, berabere kalÄ±rdÄ±. HiÃ§ Ã¶nemli deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÃ¼n gece Ä°nÃ¶nÃ¼ StadÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ydi. Ve TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin Ã¶yle veya bÃ¶yle ne olduÄŸunu BeÅŸiktaÅŸ seyircisi dibine kadar herkese gÃ¶sterdi. Kusura bakmayÄ±n. DÃ¼n gecenin Ã¶zeti buydu. TeÅŸekkÃ¼rler Ä°nÃ¶nÃ¼ Stadyumu... Siz bÃ¶yle olduÄŸunuz mÃ¼ddetÃ§e TÃ¼rkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaÅŸayacaktÄ±r. Bu sÃ¶zlerde size ait... Åžimdi, doÄŸru olan hangisi hocam? 'KÃ¶tÃ¼' diyerek karaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± size bu duygularÄ± nasÄ±l hissettirebilir? AÃ§Ä±klar mÄ±sÄ±nÄ±z?