DoÄŸru olan hangisi Erman Hocam?

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"Ä°kinci yarÄ±da bir ara Ã¶yle bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ vardÄ± ki; kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi dahi duyamadÄ±m"

Bu sÃ¶zleri sÃ¶yleyen Foster, baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu daha nasÄ±l ifade edebilir? Buyurun, ben de sizi dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Liverpool'un Kop tribÃ¼nlerinin ifadeleriyle baÅŸbaÅŸa bÄ±rakÄ±yorum...

UÃ§ak yolculuÄŸuna hiÃ§ gerek yok...



- "Liverpool taraftarÄ± olarak dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki statlarÄ± gÃ¶ren biri olarak sÃ¶ylÃ¼yorum; bu en mÃ¼thiÅŸi ve tartÄ±ÅŸmasÄ±z en iyisi. Orada olmak isterdim."

- "BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar maÃ§ boyunca ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yleyip, zÄ±playarak nasÄ±l taraftar olunacaÄŸÄ±nÄ±n dersini verdi. Ne yazÄ±k ki sadece Ã§ok az Liverpool taraftarÄ± bu dersi alabildi!"

- "En bÃ¼yÃ¼k taraftar. Bu geceden Ã¶nce Åžampiyonlar Ligi'nde hiÃ§ baÅŸarÄ±sÄ± olmayan bir takÄ±m iÃ§in gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir destek. BeÅŸiktaÅŸ da cesur bir yÃ¼rekle oynadÄ±."

- "Ä°nanÄ±lmaz ve fantastik bir atmosfer. Sadece bu nedenle bile kazanmayÄ± hak ediyorlar."

- "TezahÃ¼ratÄ±n ses seviyesine inanamÄ±yorum. Bu gerÃ§ek olamaz. TÃ¼m stadÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼thiÅŸ bir uyum iÃ§indeki koro, ÅŸarkÄ±lar sÃ¶ylÃ¼yor. Ä°nÃ¶nÃ¼ StadÄ±'nÄ± mutlaka gidilmesi gereken yerler listesine aldÄ±m bile."

- "KeÅŸke Anfield'da da bÃ¶yle bir atmosfer yaratabilsek."

- "TaraftarlÄ±k konusunda ne bÃ¼yÃ¼k bir ders. Zaten Tottenham maÃ§Ä±nda da mÃ¼thiÅŸtiler."

- "Bizde futbol Ã¶lmÃ¼ÅŸ. Bizim stadÄ±mÄ±z bir ses cehennemi olmaktan Ã§ok endÃ¼striyel bir tema parkÄ± gibi duruyor."

- "KulaklarÄ± saÄŸÄ±r eden Ä±slÄ±klar, ÅŸarkÄ±lar, tezahÃ¼ratlar. TribÃ¼nler karÅŸÄ±lÄ±klÄ± baÄŸÄ±rÄ±yor. Biz 10 dakika tezahÃ¼rat yaptÄ±k diye Ã¶vÃ¼nÃ¼yoruz, BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± hiÃ§ susmuyor!"



Sevgili hocam, tribÃ¼n baskÄ±sÄ± her zaman baÅŸarÄ±yÄ± getirmez...

Sahada mÃ¼cadele eden futbolcularÄ±n kalitesi Ã§ok Ã¶nemlidir...

Borussia Dortmund tribÃ¼nlerini futbolla ilgilenipte bilmeyen yoktur...

Almanya'nÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ ekiplerinden birisi ve taraftarÄ± maÃ§larda inanÄ±lmaz bir atmosfer oluÅŸturuyor...

Fakat, uzun yÄ±llardÄ±r baÅŸarÄ± gelmiyor...

Demek istediÄŸim, tribÃ¼nler ne kadar iyi olursa olsun, baÅŸarÄ± sahadaki futbolcularÄ±n kalitesiyle doÄŸru orantÄ±lÄ±...

TribÃ¼nlerin, her zaman Ã¶lÃ¼yÃ¼ diriltmesi beklenemez...

EÄŸer sahadaki futbolcu, tribÃ¼ndeki ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ kullanamÄ±yorsa suÃ§u tribÃ¼nde deÄŸil kendisinde arayacak...

Sizin neden bilirkiÅŸi rolÃ¼ne soyunduÄŸunuzu