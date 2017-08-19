Doğmamış bebekle veda

Şehit Akdeniz için önce, görev yaptığı Dörtyol ilçesindeki Karahasan Paşa Kışlası’nda tören düzenlendi. Başarılı bir asker olduğu belirtilen Akdeniz’in, daha önce Diyarbakır’da görev yaptığı ve PKK’nın Diyarbakır sorumlusu teröristi öldürdüğü operasyon nedeniyle ödül aldığı belirtildi. Törende ayakta güçlükle duran şehidin eşi Mükerrem Akdeniz’e yakınları destek olurken, her şeyden habersiz 1 yaşındaki oğlu İhsan ise kucağında oyuncaklarla töreni izledi. Şehit eşi Mükerrem Akdeniz’in, ikinci çocuğuna hamile olduğu belirtildi. Şehit, daha sonra yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.



ŞEMDİNLİ'DE 1 KORUCU ŞEHİT

Hakkâri’nin Şemdinli ilçe merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Mehendi bölgesinde ise dün teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti. 1 korucu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı.



