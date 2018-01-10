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Dogecoin nedir? Değeri 82 kat birden arttı!

BBC Türkçe
10.01.2018 - 06:55 | Son Güncelleme:

Sayıları bini aşan kripto para birimleriyle dalga geçmek için Aralık 2013'te kurulan Dogecoin adlı kripto para biriminin piyasa büyüklüğü son bir yılda 82 katına çıktı ve 2 milyar doları aştı.

Dogecoin'in değeri ise 73 katına çıktı ve 0,018 ABD doları oldu. Para birimi adını Japon şiba inu türü köpeğinden yola çıkarak hazırlanan bir internet fenomeninden alıyor. Dogecoin'in kurucusu Jackson Palmer, boş vaktinin olduğu bir gün bir bira açıp çok da düşünmeden böyle bir para birimi kurduğunu anlatmıştı.

Dogecoin nedir Değeri 82 kat birden arttı

Kripto para birimlerini inceleyen CoinDesk'e konuşan Palmer, Dogecoin'in yazılım birimine yazılımı stabil tutma konusunda güvendiğini fakat iki yıldır güncelleme almayan ve üzerinde sadece bir köpek kafası bulunan bir para biriminin milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğüne erişmesinin kripto para birimlerinin durumu hakkında bir fikir verdiğini söylemişti.

Dogecoin nedir Değeri 82 kat birden arttı

Etiketler: bitcoin , sanal para , dogecoin nedir
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