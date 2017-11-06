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    Doğan Medya’yı işgal davası: Yayını kesin binadan çıkın

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    06.11.2017 - 21:34 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Doğan Medya Center’ın işgal edilmesine ilişkin davaya İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar eski binbaşı Mehmet Akif Aslan, eski yüzbaşı Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ile tutuksuz sanıklar Muhammed Orhan Kaya ve Muhammed Çınar katıldı.

    ‘SİLAHLI DÖRT ASKER GÖRDÜM’

    Sanıklardan Mehmet Akif Aslan’ın, dönemin 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ı ikametinden alarak derdest edilmesi için görevlendirildiği iddialarına ilişkin tanık olarak dinlenen Sultan Akay şunları söyledi: “Konutta sivil memur olarak çalışıyorum. Temizlik işleri, yemek ve gelen misafirlerle ilgileniyorum. 15 Temmuz akşamı telefonda, hanımefendinin beni konuta çağırdığı söylendi. Konuta gittim. Bir süre sonra mutfaktan sesler gelince ne oluyor diye mutfağa gittiğimde silahlı 4 asker gördüm. Mutfakta görevli askere ‘Komutanımız nerede?’ diye sormuşlar. Ben de ‘Komutanımız yok’ dedim. Acil bir durum olduğunu, hanımefendi ile görüşmek istediklerini söyleyince hanımefendinin misafiri olduğunu, görüşemeyeceğini söyledim. Daha sonra telefon geldi ve konuttan ayrıldılar.“

    POLİS VE HALK BAHÇEDEYDİ

    Duruşmada tanık olarak dinlenen CNN Türk’te yayınlardan sorumlu Görsel Yönetmen Ceyhun Kuruoğlu ise darbe gecesi yaşananları şöyle anlattı: “Sosyal medyadan haberleri görünce 22.30-23.00 gibi işyerine geri döndüm. Baskın anında CNN Türk’teydim. 03.15’te helikopterin sesini duyduk. Arkadaşlara kameralarını hazırlamalarını söyledim. İçeri giriş anlarını çekebilmek için. Beş dakika sonra yanımıza geldiler. Yayını kesmemizi ve binadan çıkmamızı söylediler. Yavaş yavaş binayı tahliye etmeye başladık. O esnada yayının devam etmesi için gerekli çalışmaları da yaptık. Karşımızda ellerinde silahları ile oturuyorlardı ama silahları üstümüze doğrultmadılar. ‘Aldığımız emri uyguluyoruz’ dediler. Aşağıya indiğimde bir grup vatandaşın binanın içine girdiğini gördüm. Bir el silah sesi duydum. Ön kapıdan çıktık. Binanın bahçesinde bekliyorduk. Polisler ve halk da oradaydı.”
    Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Doğan Medya
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