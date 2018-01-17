Doğaltaş ihracatı Çin'le büyüdü

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, 2016 yılında 1 milyar 805 milyon dolar olan doğaltaş ihracatı, geçen yıl 2 milyar 48 milyon dolara yükseldi.

Doğaltaş ihracatında artışın en büyük nedeni ise Çin'in ekonomik durgunluk nedeniyle son 3 yıldır doğaltaş ithalatına vergi ve kota sınırlanmasından 2016'nın son çeyreğinde vazgeçmesi oldu.

Doğaltaş ihracatının yarısının yapıldığı Çin'e, 2016 yılında 729 milyon dolarlık doğaltaş satıldı. Bu rakam 2017'de yaklaşık yüzde 30 artarak 945 milyon dolara çıktı. Çin'i 295 milyon dolarla Hindistan ve 105 milyon dolarla Suudi Arabistan izledi.

"2018'DE DOĞALTAŞ İHRACATINDA REKOR KIRACAĞIZ"

Ege Maden İhracatçı Birlikleri (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğaltaş ihracatının 2014'ten bu yana 2 milyar dolar civarında olduğuna değindi.

Çin pazarında yaşanan gelişmelerden sonra 2017'de bu sınırı aştıklarını belirten Kaya, "Son 3 yılda bizim 2 milyar sınırını aşamamamızın en büyük nedeni Çin pazarındaki düşüş. Çin hükümeti bu karardan 2016'nın son çeyreğinde vazgeçti. Bu karardan dönmesi sektör adına çok sevindirici. Sonra hızlı bir alıma yöneldi." dedi.

Kaya, Çin pazarında 1 milyar dolar sınırını aşmak istediklerini dile getirerek, "Ekonomi Bakanlığı, 'bu yıl ihracat rekorunu kıracağız' dedi.

Biz de kendi alanımızda elimizden geleni yapıyoruz. Hem doğaltaşta hem de diğer madencilik alanında 2018 rekorlar yılı olacak. Doğaltaşta 2,5 milyar doları çok rahat geçebileceğimize inanıyoruz. Bu da doğaltaşta rekor demek." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde bunun sözünü aldığını dile getiren Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğiyle 2018 yılında üzerlerine düşen görevleri yapacaklarına değindi.

"HİNDİSTAN'A İHRACATI İKİYE KATLAYACAĞIZ"

Hindistan'a geçen yıl yapılan doğaltaş ihracatında yüzde 54'lük bir artış olduğunu vurgulayan Kaya, Hindistan'ın da doğaltaşa getirmiş olduğu kota ve vergi yükünün kaldırması sonucu bu pazarda hareketlenme yaşandığını ifade etti.

Kaya, bu pazarda yaşanan büyümenin son 6 ayda olduğunun altını çizerek, Hindistan'a olan ihracatı 2018'de ikiye katlayacaklarını belirtti.

Yeni pazar arayışlarının devam ettiğini işaret eden Kaya, ihracatta katma değeri yüksek ürünlere öncelik verdiklerini sözlerine ekledi.