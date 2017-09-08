Doğalgazda fiyat artışı görüşmeleri sürüyor

Gazprom Export Genel Müdürü Elena Burmistrova, Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatlarında yaşanan anlaşmazlıkla ilgili Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.



Rus haber ajansı TASS'a konuşan Burmistrova, Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatlarında yaşanan anlaşmazlıkla ilgili tahkim sürecinde ilk oturumun bu ayının ortalarında yapılacağını ifade etti.

Bu kapsamda Türkiye ile bazı toplantıların planlandığını kaydeden Burmistrova, "Türkiye’ye ihraç edilen doğalgazın fiyatlarında yaşanan anlaşmazlıkla ilgili BOTAŞ ile görüşmeler devam ediyor. Mahkeme kararı olmadan ortaklarımızla konunun çözümü için görüşmelere devam ediyoruz. Tecrübelerimiz, böyle bir çözüm için genelde başarılı olacağımızı gösteriyor." dedi.

BOTAŞ, 29 Aralık 2014'ten geçerli olacak şekilde Rusya'dan alınan doğalgazın fiyat revizyonu için Ekim 2015’te tahkim sürecini başlatmıştı.



