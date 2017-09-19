Doğalgaz ticareti anlaşması devreye girdi

Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridoru (TYİB) ile 3 ülke arasındaki doğalgaz ticareti geliştirilecek. "Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TYİB ile Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasındaki gaz iletim şebekelerinin daha da geliştirilmesi planlanıyor.

Sadece enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine değil, aynı zamanda tarafların ve diğer Avrupa pazarlarının doğalgaz arz güvenliğine katkının hedeflendiği anlaşmayla söz konusu ülkelerin gaz pazarlarının likiditesinin sağlanması, doğalgaz üreten ve tüketen ülkeler arasındaki ticaretin arttırılması hedefleniyor.

Anlaşma uyarınca Türkiye'den Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Yunanistan’dan devlet doğalgaz iletim sistemi operatörü (DESFA) ve Poseidon şirketleri sistem operatörleri olarak kendi bölgelerinde iş birliği içinde çalışacaklar.

Söz konusu milletlerarası anlaşma, 26 Temmuz 2007 tarihinde Roma'da imzalanmıştı.



