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    Doğalgaz borularının güvenliği robotla sağlanacak

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 10:31 | Son Güncelleme:

    İGDAŞ mühendisleri tarafından, doğalgaz dağıtım boru hatlarında çelik boruların güvenliğini tehlikeye atabilecek bozulmaları önceden belirleyip gerekli uyarıları yapabilecek akıllı robot üretimi için proje başlatıldı.

    İGDAŞ'dan yapılan yazılı açıklamada, doğalgaz boru hatlarında güvenliğin sağlanması ve arızaların belirlenmesi için robot teknolojisinin kullanılacağı belirtildi.      
    Açıklamada, İGDAŞ mühendislerince başlatılan ve TÜBİTAK ile üzerine çalışılan Boru İçi Denetleme Robotu (BIDR) ile hat içinde bakıma ihtiyacı olan yerlerin belirlenerek gerekli müdahalenin yapılması için yetkililere haber verilebileceği kaydedildi.      
           
    Doğalgaz boru hatlarındaki çelik boruların güvenliğini tehlikeye atabilecek bozulmaları önceden belirleyip gerekli uyarıları yapılabilecek BIDR'in bu kapsamdaki ilk yerli sistem olacağı belirtilen açıklamada, projenin 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı'nda (INGAS 2017) tanıtılacağı bildirildi.      
             
    Açıklamada ayrıca, kombilerin elektrik kesintisi durumunda çalışmasını sağlayacak sistem, doğalgaz basınç düşürme istasyonlarından enerji geri kazanımı, doğalgaz kokulandırıcı madde üretimi, vana odası otomasyon sistemi, optik sayaç okuma sistemi, özel gaz kesme aparatı gibi projelerin de fuarda sektör temsilcileriyle buluşacağı aktarıldı.      
             
    INGAS'da, Türk sektör temsilcilerinin yanı sıra Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, İran, Irak, Rusya, Çin, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Nijerya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu 20 farklı ülkeden çok sayıda katlımcının buluşması bekleniyor.      

    Etiketler: teknoloji
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