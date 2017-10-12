Doğal taşta 2023 ihracat hedefi 15 milyar dolar

Aynı zamanda Muğla Mermerciler Derneği Başkanı da olan Mustafa Ercan, ‘’Sektörümüz, 2013 yılında 2,2 milyar dolarlık bir ihracata ulaştı. Dünyanın en büyük blok mermer alıcısı olan Çin’de, inşaat sektörüne yönelik teşviklerin kısıtlanması, buna bağlı olarak Çin’in doğal taş alımlarını azaltması, sektörümüzün ihracatının düşüşe geçmesine neden oldu.

Fakat 2017 yılında sektör olarak hızlı bir toparlanma sürecine girdik ve ilk 6 ayda 165 ülkeye, 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yüzde 16’lık artışla hızlı bir büyüme yakalayan sektörün hedefi, 2017 yılını 2 milyar dolarlık ihracatla kapatmak. Gelecek yılda ise hedefimiz 2,5 milyar dolara ulaşmak’’ şeklinde konuştu.

VERGİ YÜKÜ YÜZDE 80'İ BULUYOR

Vergi konseyinin 2010 yılında yaptığı çalışmada, doğal taş sektörünün vergi yükünün yüzde 66 olduğunun tespit edildiğini söyleyen Mustafa Ercan, ‘’Günümüzde bu oran yüzde 80’lere ulaşmış durumda. Ancak orman- ruhsat bedelleri, devlet hakkı ödemeleri bu süreçte çok yükseldi. Buna benzer bedellerin düşürülmesi ve kolaylık sağlanması ile 2023 hedeflerimize rahatlıkla ulaşacağız’’ dedi.

Ercan konu ile ilgili açıklamasının devamında "Biz 1985 yılından bu yana Ermaş Madencilik olarak mermer ve graniti tüm dünyaya ihraç ediyoruz.

Amerika’nın 2015-2016 ithalat ve yurt içi üretim verilerine göre, dünyada kuvars talebi her yıl yaklaşık yüzde 50 oranında büyüme gösteriyor. Dünyada ve Türkiye’de kuvars taşına çok yoğun bir talep olduğunu, ancak arzın son derece kısıtlı olduğunu araştırmalarımız sonucunda tespit ettik. En son gerçekleştirdiğimiz yatırımımız Coante ile birlikte de kuvarsın hedef ülkelere ihracatını gerçekleştirmeyi, sektörümüze yapılacak bir katkı olarak gördük. Aynı zamanda yurt dışından ithal edilen lüks italyan mermerine ikame olan kuvars ürünlerimiz ile sektördeki dış ticaret açığını minimize etmeyi başlıca görevimiz saydık. Tüm bu planlama ve strateji doğrultusunda en büyük hedefimiz; ülkemizde doğal taş madenciliğini geliştirerek dünya doğal taş üretimi ve ihracatında Türkiye’ yi lider ülke konumuna getirmektir’’ dedi.

