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    'Doğal doğum çocuğa armağandır'

    ANKARA
    27.09.2017 - 22:17 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 22:18

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’de sezaryenle doğum oranının yüzde 53 olduğunu belirterek, “Sezaryen oranlarını düşürmek için seferberlik başlatmalıyız” dedi.

    Ankara Etlik Zübeyde Hanım Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, “Uluslararası Katılımlı Doğum Eyleminde Kanıt Temelli Yaklaşımlar” sempozyumu, Emine Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın katılımıyla yapıldı.

    “Gebelik ve doğum, bir hastalık değil, bedenin doğal, normal ve sağlıklı bir fonksiyonudur” diyen Erdoğan, gereksiz her müdahalenin hormon salınımını olumsuz etkilediğini anlattı. Hiçbir ilaç ve müdahaleye maruz kalmayan bir annenin bebeğini tüm doğal hormonların etkisi altında doğurduğunda bebeği ile güçlü bir bağ kurabildiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle konuştu: “Hal böyleyken, ne yazık ki ülkemizdeki sezaryen oranı, yüzde 53’tür. Oysa muteber sağlık otoritelerinin makul bulduğu oran yalnızca yüzde 15’tir. Bu noktada anne adayı kadınlarımızı cesaretlendirmeli, kurumlarımızda normal doğumu teşvik eden sistemik bir dönüşüm başlatmalıyız. Bebek için en iyi sağlık güvencesi olan doğal doğum, çocuklarımıza vereceğimiz en güzel armağandır.”

    Etiketler: Emine Erdoğan , normal doğum , gazetehaberleri
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