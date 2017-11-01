Doğal cilt bakımı ürünleri için kullanım kılavuzu

Doğal cilt bakım ürünlerinin faydaları
Kimyasal ürünlere nazaran doğal cilt bakım ürünleri alerji riskine açık ciltlere daha uygundur. Hassas ciltler için yatıştırıcı ve ferahlatıcı etkileri vardır. Güneş lekelerini açma özelliğine sahiplerdir.
Doğru doğal cilt bakım ürünü seçildiğinde, tahriş gibi cilt hassasiyetlerine iyi gelebilir.
İçinde antioksidan ve doğal vitaminleri bulundururlar. Özellikle C vitamini bulunduran bakım ürünleri tercih etmenizi öneririz.
Doğal cilt bakım endişeleri
Nadiren de olsa kuru ve hassas ciltlerde tahriş riski vardır. Araştırmalara göre de kadınlar arasında hassas cilde sahip olma oranı oldukça yüksektir. Bu durum alerjik reaksiyonla karşılaşma riskini artırır.
Ayrıca sivilceye yatkın cilt tiplerinin, çok fazla doğal yağ içeren karışımları kullanması da gözenekleri tıkayabilir.
Bu nedenle cildinize uygun doğal bakım ürününü, bazen birçok deneme sonrasında bulabilirsiniz. Zaman ve cilt endişeniz olabilir ancak doğru cilt ürününüzü bulduğunuzda sağlayacağı faydaları düşünüp rahatlayabilirsiniz. Ayrıca kimyasal içeren bakım ürünleriyle karşılaştırıldığında, doğal bakım ürünleri daha pahalı olabilir. Ancak doğru ürün ve sağlıklı bir cilt için buna değer.
Bilmeniz gerekenler
Alışverişe çıktığınızda eğer tercihiniz doğal bakım ürünlerinden yanaysa, içeriğinde daha az kimyasal madde olan ürünü tercih etmeniz yararınıza olacaktır. Aynı şekilde daha az yağ karışımı da daha az alerji riski demektir. Yani doğal ve içeriğinin en aza indirgenmiş olması önemli!
Mutlaka dermatolojik test yapılmış ürünleri almalısınız.
Ürünlerin tahriş ve alerji riski için cildinizin küçük bir bölümünde denemelisiniz.
En iyi faydayı sağlayabilmek için her akşam cildinizi mutlaka makyajdan arındırın.
Kuruyan cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.
Sahip olduğunuz doğal bakım ürünlerini masaj yaparak uygulayın.
Birçok insan şikayetleri bittiğinde ya da azaldığında ürünleri kullanmayı bırakıyor. Ancak uzun vadeli bir yarar sağlamak istiyorsanız, doğal bakım ürünlerini aksatmadan kullanmalısınız. Sonuç, aknesiz, kırışıksız, yaşlanma karşıtı ve parlak görünen bir cilt olacaktır.
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