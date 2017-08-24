Doğa harikasından alevler yükseldi

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, 3 uçak ve 6 helikopter, 14 arazöz, 10 tanker, 3 ilk müdahale aracı ve 105 orman işçisiyle müdahale edildi. Fethiye-Muğla Karayolu üzerine konuşlanarak alevlerin önünü kesen yangın söndürme ekipleri, 2 saat süren müdahalenin ardından yangını tamamen kontrol altına aldı. Yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.



Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Can ve mal güvenliğini etkileyecek herhangi bir şey yok. Rüzgar şiddetli olmasa bu kadar da büyümezdi" diye konuştu. Yangının Karaot Plajı yakınındaki tali orman yolu kıyısından başladığı tespit edildi. Bu nedenle yangının sönmemiş sigara izmariti ya da söndürülmeyen mangal ateşinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



