Doğa dostlarının gündemi...

Plastiklerle mücadele

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)

Her yıl okyanuslara doğada çözünmeyen 8 milyon ton plastik atık boşaltılıyor. Bu plastikler balıkların, dolayısıyla da insanların sindirim sistemine kadar girmiş durumda. WWF-Türkiye’nin önümüzdeki yıl çalışmalarının odağında plastik var. Yılın ilk çeyreğinde bununla ilgili büyük bir kampanya başlayacak.





Kömür karşıtı kampanya

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)

İklim değişikliğine en önemli çözüm, kömür başta olmak üzere bütün fosil yakıtlardan kurtulmaktan geçiyor. TEMA’nın önümüzdeki yıl gündemindeki bir numaralı madde, kömür karşıtı kampanya...

Gündemde su var

Doğa Derneği

Gezegenimizin bir diğer kanayan yarası da, su kaynaklarının her geçen gün azalması. Doğa Derneği yeni yılda ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olan Gediz Deltası, her an su altında kalabilecek olan Hasankeyf’le Dicle Vadisi ve Orta Anadolu’da can çekişen göllere odaklanacak.

Nükleere karşı önlemler...

Greenpeace Akdeniz

Malum; her an bir nükleer savaşa tanıklık edebiliriz. Silahların düğmesi hiç de güvenilir olmayan politikacıların elinin altında. Nükleer kazaların nelere yol açabileceğini Çernobil kazasıyla bizzat yaşadık. Greenpeace Akdeniz’in önümüzdeki yıl öncelikli hedefi, bir nükleer karşıtı kampanya başlatmak olacak.

Üç büyük sözleşme

Birleşmiş Milletler (BM)

2018’de Birleşmiş Milletler’in çevre gündemini üç temel sözleşme oluşturacak: İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Çölleşme. Ayrıca Türkiye; cıvayla mücadele, kalıcı organik kirleticilerin azaltılması (tencereden yer kaplamaya kadar her alanda kullanılanlar) yolunda çalışmalarla BM gündeminde yer alacak.