Ara
MENÜ
Hürriyet Pazar Haberleri
HÜRRİYET PAZAR
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Pazar> Doğa dostlarının gündemi...

    Doğa dostlarının gündemi...

    Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
    30.12.2017 - 10:15 | Son Güncelleme:

    Beklenmedik fırtınalar, kuraklık, canlı türlerinin azalması, yeşil alanların hızla yok olması... Bir yanda doğanın kendi gündemi, bir yanda da onu korumak için çalışanların çabaları... İşte doğa için mücadele edenlerin gelecek yıl yapacakları...

    Plastiklerle mücadele
    Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
    Her yıl okyanuslara doğada çözünmeyen 8 milyon ton plastik atık boşaltılıyor. Bu plastikler balıkların, dolayısıyla da insanların sindirim sistemine kadar girmiş durumda. WWF-Türkiye’nin önümüzdeki yıl çalışmalarının odağında plastik var. Yılın ilk çeyreğinde bununla ilgili büyük bir kampanya başlayacak.

    Doğa dostlarının gündemi...

    Kömür karşıtı kampanya
    Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)
    İklim değişikliğine en önemli çözüm, kömür başta olmak üzere bütün fosil yakıtlardan kurtulmaktan geçiyor. TEMA’nın önümüzdeki yıl gündemindeki bir numaralı madde, kömür karşıtı kampanya...

    Doğa dostlarının gündemi...

    Gündemde su var
    Doğa Derneği
    Gezegenimizin bir diğer kanayan yarası da, su kaynaklarının her geçen gün azalması. Doğa Derneği yeni yılda ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olan Gediz Deltası, her an su altında kalabilecek olan Hasankeyf’le Dicle Vadisi ve Orta Anadolu’da can çekişen göllere odaklanacak.

    Doğa dostlarının gündemi...

    Nükleere karşı önlemler...
    Greenpeace Akdeniz
    Malum; her an bir nükleer savaşa tanıklık edebiliriz. Silahların düğmesi hiç de güvenilir olmayan politikacıların elinin altında. Nükleer kazaların nelere yol açabileceğini Çernobil kazasıyla bizzat yaşadık. Greenpeace Akdeniz’in önümüzdeki yıl öncelikli hedefi, bir nükleer karşıtı kampanya başlatmak olacak.

    Doğa dostlarının gündemi...

    Üç büyük sözleşme
    Birleşmiş Milletler (BM)
    2018’de Birleşmiş Milletler’in çevre gündemini üç temel sözleşme oluşturacak: İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Çölleşme. Ayrıca Türkiye; cıvayla mücadele, kalıcı organik kirleticilerin azaltılması (tencereden yer kaplamaya kadar her alanda kullanılanlar) yolunda çalışmalarla BM gündeminde yer alacak.

    Doğa dostlarının gündemi...

    Etiketler:
    ﻿

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri