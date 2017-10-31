Dodan Özer ve Hadise aşk mı yaşıyor? Dodan Özer kimdir?

İsmini O Ses Türkiye ile duyuran Dodan Özer’in şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddia edildi. ‘O Ses Türkiye’nin geçen yılki birincisi Dodan Özer, Hadise’ye ilk kez birincilik heyecanı yaşatmıştı. Peki Dodan Özer kimdir? Hadise ile aşk mı yaşıyor?
Hadise ve O Ses Türkiye'nin geçen yılki birincisi Dodan Özer arasında aşk dedikoduları günün en çok konuşulan konusu oldu. Popçunun dün sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ‘Yoksa gizli sevgili bu mu?’ sorusuna neden oldu. Hadise jüri üyesi olduğu ‘O Ses Türkiye’de Dodan Özer’i desteklemişti.
DODAN ÖZER KİMDİR?
Aslen Muşu olan Dodan Özer, 1979 yılında doğdu. İstanbul’da hayatını sürdüren Dodan bir süre İzmir’de yaşadı. 1997 senesinde Murat Öztürk ile Dodan Project adında müzik grubu kurdu. Müzik hayatına daha çok yaşlarda başlayan Dodan Özer, güçlü sesiyle büyük hayran kitlesi oluşturdu.
O Ses Türkiye’ye ilk kez “Haydar Haydar” isimli parçayla katılan Hadise, Bütün jüri üyelerini kendisine hayran bıraktı ancak seçimini Hadise’den yana kullandı. Dodan Özer, 6 yıldır programda şampiyonluk elde edemeyen Hadise’yi ve kendini şampiyon yaptı.
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