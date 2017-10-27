YÖK Başkanı Saraç’tan üniversitelere çağrı... Doçentlik sınavıyla ilgili görüş bekliyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doçentlik sınav süreciyle ilgili gelen şikayetler üzerine konuyla ilgili bir çalışma başlatarak, dünyadaki benzer sistemlerin incelediğini söyledi. Prof. Dr. Saraç, bu kapsamda üniversitelerden konuya ilişkin görüş beklendiğini belirtti. YÖK Başkanı Saraç’ın sosyal medyadaki açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



“Doçentlik sınavı sürecine ilişkin adaylardan gelen şikayetler üzerine konuyla ilgili bir çalışma başlattık. Dünyadaki benzer sistemler incelendi. Bu kapsamda üniversitelerimize bir yazı gönderip konuya ilişkin görüşlerini bildirmelerini talep ettik. Bu çalışmamızı kısa süre içerisinde sonlandırarak sizlerle paylaşmayı planlıyoruz.”