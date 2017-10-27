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    YÖK Başkanı Saraç’tan üniversitelere çağrı... Doçentlik sınavıyla ilgili görüş bekliyoruz

    Hürriyet Eğitim
    27.10.2017 - 14:29 | Son Güncelleme:

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doçentlik sınavıyla ilgili adaylardan gelen şikayetler üzerine üniversitelere bir yazı gönderilerek görüş beklendiğini duyurdu. Buna göre, 6 Kasım’a kadar üniversiteler görüşlerini YÖK’e iletebilir. Gelen görüşler dikkate alınarak düzenleme yapmaya hazırlanılıyor.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doçentlik sınav süreciyle ilgili gelen şikayetler üzerine konuyla ilgili bir çalışma başlatarak, dünyadaki benzer sistemlerin incelediğini söyledi. Prof. Dr. Saraç, bu kapsamda üniversitelerden konuya ilişkin görüş beklendiğini belirtti. YÖK Başkanı Saraç’ın sosyal medyadaki açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    Doçentlik sınavı sürecine ilişkin adaylardan gelen şikayetler üzerine konuyla ilgili bir çalışma başlattık. Dünyadaki benzer sistemler incelendi. Bu kapsamda üniversitelerimize bir yazı gönderip konuya ilişkin görüşlerini bildirmelerini talep ettik. Bu çalışmamızı kısa süre içerisinde sonlandırarak sizlerle paylaşmayı planlıyoruz.”

    Etiketler: doçent , Üniversite
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