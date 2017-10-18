Do&Co ile sorunun perde arkası... Ayrılığın nedeni 120 milyon dolar

1987’de havayolu ikram sektörüne Lauda Havayolları ile giren Do&Co, en büyük çıkışını THY ile ortak kurduğu Turkish Do&Co ile yaptı. Şirket uçan şefler ve Türk yemekleri ile THY’nin son 10 yıldaki çıkışına önemli katkı sağladı. THY şimdi Singapurlu şirket ile yine yüzde 50 ortaklı yeni bir ikram şirketi kurmak için kolları sıvadı. 1000’e yakın uçan şef ve servis elemanının bu yeni kurulacak şirkete geçmesi bekleniyor. THY’nin ikramlarında değişiklik olmayacağını belirten yetkililer, “Türk yemeklerine devam edilecek” dedi.

THY OLMASA DA VARIZ

Konuyla ilgili Do&Co da dün KAP’a şu açıklamayı yaptı: “Do&Co AG, hiç süphesiz THY’ye karşı taahütlerini yerine getirmeye devam edecektir ve kendisini mevcut ortaklığa bağlı görmektedir. Bu doğrultuda, Do&Co AG Türkiye’deki anlaşmalarına ve yatırımlarına bağlıdır. Do&Co AG, Turkish Do&Co’nun üçüncü havalimanında THY ikram hizmetleri sağlayıcısı seçilmemesi halinde dahi İstanbul üçüncü havalimanına önemli ölçüde yatırımlar yapmaya istekli olduğunu bildiririz.”

VİZE KRİZİ THY’Yİ VURDU

ABD ile vize krizi THY’yi de etkiledi. Havacılık dergisi Air Transport World’a konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “16 Ekim 2017-31 Mart 2018 arası Türkiye ve ABD uçuşları için rezervasyonlarda yüzde 45 düşüş yaşandı” dedi.