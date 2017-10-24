1998 yılında o zaman 22 yaşında olan bir kadın, Bavyera’da tecavüze uğradı, ardından şiddet uygulandı. Öldü sanılarak ormanlık alanda bırakılan genç kadını yoldan geçenler fark edince kurtuldu. Genç kadın hastanede uzun süre tedavi görüp sağlığına kavuştu. Bavyera polisi ise saldırganın peşine düşdü. Yoğun aramalar ve sorgulamalar yaptı. Zanlının eşkalini çizdirip, dağıttı. Şüpheliyi yakalatacak bilgiye para ödülü vereceğini duyurdu. Buna rağmen zanlı ele geçirilemedi.

Ancak polis dosyayı da kapatmadı. Dosya, sürekli açık tutulup, zaman içinde incelendi. Uzun uğraşlar sonucunda genç kadına ait olmayan DNA bulundu. Yapılan incelemeden sonra, DNA’nın, şu anda 55 yaşında olan bir kişiye ait olduğu belirlendi. Daha önce karıştığı suçtan dolayı ceza alan şüpheli, evine yapılan baskınla yakalandı. İlk sorgusunda da suçunu itiraf edince, tutuklanarak cezaevine kondu.

DNA yardımıyla 30 yıl sonra tecavüzcü yakalandı.