DNA gerçekten de ölümsüz mü?

Her bir hücremizde yer alan genetik mirasımız, yani genetik talimatlarımı taşıyan DNA'nın öncelikli görevi bu bilgileri çok uzun bir süre boyunca saklamak. Toplam 46 kromozomda paketlenmiş olan bu olağanüstü kapsamlı veri ve talimatlar sıkıştırılmış olarak, az yer kaplayacak şekilde taşınıyor.

DNA dış etkenlere karşı korumasız bir ortamda bırakılırsa içinde şifrelenmiş veriler kaybolmaya başlar. Hücreden dışarı çıkarılacaksa mutlaka ya özel sıvılar içinde korunarak ya da sıra dışı bir malzemeyle kaplanarak muhafaza edilmesi şart. Aksi taktirde biyolojik evinden dışarıya hiç çıkarılmaması gerekiyor. Dışarıya çıkarılmadığı sürece bozulma ihtimali yok. Çok iyi korunmaya devam ederse verilerini yine binlerce yıl saklayabilir. Ama henüz böyle bir yöntem keşfetmedik. Dolayısıyla tabii ki hücreden çıkarıldığında belirli bir ömrü var; yaklaşık 1000 yıl içerisinde genetik bilgilerin %75'i bozuluyor, tamamen kayboluyor. 6.8 milyon yıl sonra geriye hiçbir şey kalmıyor. Artık sadece veriler değil, yapıtaşları, yani üzerinde taşıdığı 3 milyar baz çiftinin her biri siliniyor.