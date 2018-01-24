DJ, tıbbi mümessil ve üniversite öğrencisi gözaltında

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da bir evde hint keneviri yetiştirilerek piyasaya sürüldüğü yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine ev takibe alındı. Bir süre yapılan takibin ardından eve operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evde olan barlarda DJ'lik yaptığı belirlenen O.Ş, tıbbi mümessil M.G, üniversite öğrencisi B.Ö ve A.T gözaltına alındı. Evde yetiştirilen 38 kök hint keneviri, 62 kilo 600 gram bonzai, 165 gram kurumaya bırakılmış hint keneviri parçaları, katı ve sıvı gübre, sera içinde kullanılan elektronik malzeme ele geçti. Yakalanan 4 kişi emniyette sorguya alındı.