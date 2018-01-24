Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>DJ, tıbbi mümessil ve üniversite öğrencisi gözaltında

    DJ, tıbbi mümessil ve üniversite öğrencisi gözaltında

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    24.01.2018 - 17:35 | Son Güncelleme:

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hint keneviri yetiştirilen Üsküdar'da bir evi bastı. Evde hint keneviri bahçesi bulunurken, DJ O.Ş. tıbbi mümessil M.G. ve üniversite öğrencisi B.Ö'nün de arasında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

    Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da bir evde hint keneviri yetiştirilerek piyasaya sürüldüğü yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine ev takibe alındı. Bir süre yapılan takibin ardından eve operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evde olan barlarda DJ'lik yaptığı belirlenen O.Ş, tıbbi mümessil M.G, üniversite öğrencisi B.Ö ve A.T gözaltına alındı. Evde yetiştirilen 38 kök hint keneviri, 62 kilo 600 gram bonzai, 165 gram kurumaya bırakılmış hint keneviri parçaları, katı ve sıvı gübre, sera içinde kullanılan elektronik malzeme ele geçti. Yakalanan 4 kişi emniyette sorguya alındı.

    Etiketler: istanbul , Uyuşturucu , Polis , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri