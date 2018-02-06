Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Dizilerde bölgesel ürünlere daha çok yer vermeli

Dizilerde bölgesel ürünlere daha çok yer vermeli

Hürriyet Haber
06.02.2018 - 00:24 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli yapımların dünyaya açılmasıyla turistlerin Türkiye’nin kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için ülkeye gelmeye başladığını vurgulayarak, “Dizi ve filmlerde bölgesel ürünlere ve turistik tanıtımlarımıza daha çok yer verilmeliyiz” ifadesini kullandı.

Yerli yapımların dünyaya açılmasıyla ziyaretçilerin Türkiye’nin kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için ülkeye gelmeye başladığına işaret eden Palandöken, şöyle devam etti: “Dizi ve film sektöründe bölgesel üretimlerimize ve turistik tanıtımlarımıza daha çok yer vermeliyiz. Bu sayede ülkemize gelen turist sayısını artırmalıyız. Ülkemizin potansiyeli göz önüne alındığında yıllık 350 milyon dolar olan dizi ihracatımız 1 milyar dolar seviyesine ulaşmalı.” Palandöken, Türk dizilerinin, başta Orta Doğu olmak üzere 140’ın üzerinde ülkede milyonlarca kişi tarafından seyredildiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu dizilerimizde özellikle ülkemizin sanatkarları tarafından üretilen bakır ve gümüş işlemeler, mücevherat, moda, hazır giyim ve mobilya sektöründen ünlü yerli markalarımızın tanıtımına daha çok ağırlık verilmeli. Dizi ve filmlerdeki kostümlerin yerli tasarım ve üretim olmasına özen gösterilerek tekstilimizin dünyaya tanıtılmasına olanak sağlanmalı. Ülkemize has olan kayısı, kuru üzüm, incir ve fındık gibi tarımsal ürünlere de dizi ve filmlerimizde yer verilmeli.”

Etiketler: gazetehaberleri , Bendevi Palandöken , dizi
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri