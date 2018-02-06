Dizilerde bölgesel ürünlere daha çok yer vermeli

Yerli yapımların dünyaya açılmasıyla ziyaretçilerin Türkiye’nin kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için ülkeye gelmeye başladığına işaret eden Palandöken, şöyle devam etti: “Dizi ve film sektöründe bölgesel üretimlerimize ve turistik tanıtımlarımıza daha çok yer vermeliyiz. Bu sayede ülkemize gelen turist sayısını artırmalıyız. Ülkemizin potansiyeli göz önüne alındığında yıllık 350 milyon dolar olan dizi ihracatımız 1 milyar dolar seviyesine ulaşmalı.” Palandöken, Türk dizilerinin, başta Orta Doğu olmak üzere 140’ın üzerinde ülkede milyonlarca kişi tarafından seyredildiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu dizilerimizde özellikle ülkemizin sanatkarları tarafından üretilen bakır ve gümüş işlemeler, mücevherat, moda, hazır giyim ve mobilya sektöründen ünlü yerli markalarımızın tanıtımına daha çok ağırlık verilmeli. Dizi ve filmlerdeki kostümlerin yerli tasarım ve üretim olmasına özen gösterilerek tekstilimizin dünyaya tanıtılmasına olanak sağlanmalı. Ülkemize has olan kayısı, kuru üzüm, incir ve fındık gibi tarımsal ürünlere de dizi ve filmlerimizde yer verilmeli.”