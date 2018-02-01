Diziler yüzünden albüm yapamıyorum!

Dizilerin yoğun çalışma temposundan dolayı yeni projelere vakit ayıramadığını belirten Gökhan Kırdar , "En son Kurtlar Vadisi Vatan ve Bir Nefes Yeter filminin müziklerini yaptım. Üzerinde çalıştığım diziler var. Yakında vizyona girecek olan Vecihi Hürkuş filminin müziklerini yaptım. Yeni projelere vakit kalmıyordu televizyon işlerinden. Yayına yetiştirme stresi insanı yoruyor. Kalan ilk fırsatta da uyumak istiyorsunuz" açıklamasında bulundu.

ŞARKILARIMI YENİ JENERASYONLA TANIŞTIRACAĞIM

Yeni şarkılardan oluşan bir albüm hazırlığında olduğunun müjdesini de veren Kırdar, "Özellikle aşk şarkıları yapmaktan çok keyif alıyorum. Önümüzdeki dönem yeniden bomba gibi geliyorum. Şarkılarımı yeni jenerasyonla tanıştıracağım" dedi.

POP MÜZİK FABRİKASYONA DÖNÜŞTÜ

Günümüz pop müziği şarkılarının birbirinin kopyası olduğunu belirten sanatçı, "Takip edemiyorum çünkü birbirine çok benziyor. Aynı kişiyi ve aynı şarkıyı dinliyormuşum gibi geliyor. Biraz fabrikasyona dönüştü pop şarkıları. Bir şarkı tuttuğu zaman onun yüzlerce aynısından yapmaya çalışan bir yapı var ortada. Her çıkan yeni artistin kendine has müziği ve tarzı olmalı. Yerli müzikte son dönemde beni yükselten bir çalışma yok. O yüzden dinlemiyorum" şeklinde konuştu.